Alerta do TikTok! Mudanças para menores de 18 anos deu o que falar na internet

Somente no Brasil, o TikTok contabilizou mais de 60 milhões de usuários ativos durante o ano de 2022. Acredita-se, por sinal, que o uso desse aplicativo já tenha ultrapassado o uso do Instagram, no quesito “preferência dos brasileiros”.

E, o que pode causar curiosidade em muitas pessoas, é o fato de que nesse app, como em muitos outros, a presença de crianças e adolescentes é cada vez maior, mesmo que seja supervisionada pelos pais de certa forma.

Ou seja: não existe necessariamente uma regra rígida impedindo que os menores de 18 anos façam uso da plataforma.

Mas, agora, uma mudança adotada pelo TikTok mudará a forma como esse público, especificamente, faz uso do aplicativo.

Por que a mudança adotada pelo TikTok se faz necessária

Não é nenhuma novidade para ninguém: quanto mais tempo uma pessoa passa diante de telas eletrônicas, mas ela se prejudica de diversas formas, inclusive no quesito saúde, seja ela física ou mental.

E, quando se trata de passar horas e horas diante de um aplicativo composto por milhões de conteúdo influenciáveis, esse cenário se torna ainda pior, principalmente para crianças e adolescentes.

E for justamente por conta desse contexto que o TikTok decidiu limitar o tempo de uso diário do app, para aqueles usuários que sejam menores de idade.

No Brasil, desde o ano de 2021 existe a discussão a respeito de esse aplicativo ser danoso para esse público tão influenciável. E os especialistas à época ouvidos pelo Canguru News, que é um site com conteúdos sobre a infância, já haviam alertado sobre todos os danos que crianças e adolescentes podem sofrer ao usarem o TikTok de forma exagerada.

Entre eles estão:

A criação de uma necessidade constante de aceitação;

O abalo considerável da autoconfiança e da autoestima;

A desvalorização do entretenimento e atividades fora do aplicativo, como brincadeiras e conversas dos amigos.

Além disso, uma vez que são mais influenciáveis, o público menor de idade tende a desenvolver um comportamento espelhado nas pessoas “famosas” que estão no TikTok: é apenas questão de tempo para que comecem a imitá-las, sem nenhuma censura.

A ideia do aplicativo, de modo geral, é contribuir para o bem-estar geral desse público.

Como essa mudança irá funcionar dentro do aplicativo

Por meio da mudança anunciada, o TikTok irá permitir que cada criança ou adolescente utilize o aplicativo por somente 1 hora por dia. E, ao “estourar” esse tempo, será obrigatório utilizar uma senha para continuar conectado.

Caso desative essa função, e se mantenham online por mais de 100 minutos, o usuário será obrigado a definir um limite diário, a fim de que não passe muitas horas utilizando o aplicativo.

Vale lembrar, ainda, que o recurso de controle dos pais também será reformulado.

A ideia é que, por meio dele, os pais e responsáveis possam manter suas contas vinculadas à conta da criança ou do adolescente, determinando seus próprios controles.

O TikTok também incentiva que os pais filtrem o tipo de vídeo que seus filhos poderão ou não ver dentro do app.

