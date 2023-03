Quem REALMENTE precisa pagar o Imposto de Renda 2023?

Se você está com dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda neste ano de 2023 esse texto é para você, deve ficar de olho pois a declaração começa dia 15 de março e vai somente até o dia 31 de maio de 2023.

Lembrando que essa declaração é obrigatória para todas as pessoas que cumprem os requisitos dessa categoria, como o limite estipulado, isso gera dúvidas para saber quem deve e quem não deve declarar o IR.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2023?

Para esclarecer algumas dúvidas sobre os brasileiros de quem precisa declarar o Imposto de Renda precisa saber as regras da Receita Federal, então as pessoas que precisam fazer a declaração são:

Aqueles que receberam rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022

Quem teve em 2022, ganho capital referente à alienação de bens ou direitos

Quem realizou operações na bolsa de valores, de mercadorias e outros desde que a soma seja superior a R$ 40.000

Aqueles que receberam rendimentos isentos, tributados exclusivamente na fonte ou não tributáveis, superiores a R$ 40.000

Quem realizou atividade rural no ano passado e teve rendimento maior que R$ 142.798,50 deve acertar as contas com a Receita

Contribuintes que têm posse de bens ou direitos superiores ao valor de R$ 300 mil, assim como aqueles venderam um imóvel e compraram outro em até 180 dias

Declaração pré-preenchida

É importante ressaltar para o pessoal que precisa fazer a declaração que a declaração pré-preenchida vai ser liberada na data de início da entrega da declaração para o Imposto de Renda, ou seja, os contribuintes podem fazer a declaração pré-preenchida, pois ela garante mais praticidade e evitar erros.

A prioridade para os lotes de declaração do imposto inicia com os idosos com mais de 80 anos, logo depois idosos entre 60 e 79 anos, profissionais cuja fonte de renda seja o magistério e também pessoas com deficiência.

