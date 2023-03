Lei garante pagamento do Auxílio Creche; descubra quem pode receber

Muitas mulheres não conhecem esse direito, no entanto, segundo a lei o auxílio-creche é um direito que as mães podem ter de um lugar específico para deixar os filhos enquanto trabalham, mas é importante ressaltar que esse benefício é para as mulheres que trabalham por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A empresa privada que tem mais de 30 funcionários deve sim oferecer o benefício do auxílio-creche para as mulheres que têm direito ao benefício. Se por acaso acontecer de uma empresa ter um espaço separado para receber essas crianças, a empresa pode oferecer esse lugar ao invés de pagamento do auxílio-creche.

Quem pode ter o auxílio-creche?

A mulher que tem direito de ter o auxílio-creche são as que trabalham em empresas privadas e com filhos menores de 6 meses, lembrando que é preciso que a empresa tenha pelo menos mais de 30 funcionários mulheres com mais de 16 anos, e quando acontece da empresa não ter um espaço ideal e separado para as mães deixarem seus filhos enquanto trabalham.

O bom é que tem empresas que decidem estender esse benefício tanto para os homens como para as mulheres que são responsáveis por crianças.

Valor do auxílio-creche

Um ponto importante a ser destacado é que o valor do auxílio-creche não está previsto em lei, ou seja, esse valor pode ser renegociado pela empresa e a funcionária.

Quando a empresa não tem um espaço para receber essas crianças e também não tem convênios com creches, a empresa paga um valor do auxílio-creche e os responsáveis pela criança devem achar uma creche.

Não são todas as empresas que têm a obrigação de pagar esse benefício, somente aquelas que estão nesse quadro.

Solicitar o auxílio-creche

Para que a mulher consiga ter esse benefício, precisa ir até o Recursos Humanos, mostrar a certidão de nascimento do filho, assim a empresa vai verificar como pode ajudar.

O auxílio-creche foi criado para que as mulheres possam ter oportunidade de trabalhar e deixar seus filhos em algum lugar, para assim não precisar sair do emprego.

O auxílio-creche realmente é um benefício que pode beneficiar a entrada da mulher que é mãe no mercado de trabalho, basta somente as empresas começarem a ter essa visão e ajudar o público feminino com seus empregos, até porque tem mães que não tem com quem deixar o filho e acabam optando não por trabalhar.

