Como parcelar ou quitar as dívidas do FIES em 2023? Confira o processo

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), como já diz o nome, é um financiamento que busca ajudar a vida dos estudantes de baixa renda para conseguir se manter nas universidades particulares, o financiamento do Fies pode ser integral ou parcial.

É importante ressaltar que esse financiamento do Fies só começa a ser pago após a conclusão do curso, é nisso que precisa se atentar, muitas pessoas acabam se endividando, e a melhor solução é renegociar as dívidas.

Porém, para que a pessoa consiga fazer a renegociação das dívidas do Fies precisa saber que é necessário seguir algumas regras para conseguir fazer a solicitação na instituição financeira a qual fez. No dia 31 de dezembro de 2022 terminou o prazo de renegociação, mas existe um projeto de lei que pode ampliar o prazo até o final de 2023.

Renegociação

Como foi citado acima, são diversos alunos que quando chegam no final do curso da faculdade não sabem como vão fazer para pagar o Fies e acabam entrando em dívida e ficando com o nome sujo. Porém, a pessoa consegue renegociar o valor pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, pois são essas as instituições financeiras que fazem parte do programa.

O Ministério da Educação – MEC – informou que as pessoas só podem fazer a renegociação quem tem contrato com o programa que foi feito até o segundo semestre do ano de 2017.

Novo projeto para renegociação

Importante ressaltar que o prazo de renegociação do Fies terminou no final do ano de 2022, porém tem um projeto de lei 3016/22 que pretende aplicar o prazo de renegociação até o dia 31 de dezembro de 2023.

A proposta ainda está na Câmara dos Deputados e vai passar por comissões:

Educação

Constituição e Justiça

Cidadania

Finanças e Tributação

Por mais que o Projeto de Lei já exista ainda não tem um prazo para que essas análises das comissões possam acontecer, vamos aguardar.

FIES

O Fies realmente é um programa que pode ajudar na formação de um novo profissional a ter o seu diploma, mas tudo que envolve dinheiro precisa de atenção e planejamento. O programa tem como proposta pagar parte do valor das mensalidades, seja integral ou parcial, ou seja, pode cobrir de 50% a 100%.

Assim que o estudante se forma ele começa a fazer o pagamento do Fies e os juros variam de acordo com a renda familiar de cada aluno, por isso não tem como citar essa informação.

