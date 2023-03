Atenção MEI! Veja como regularizar o seu DAS a partir de agora

Para quem é microempreendedor individual (MEI), o DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional – deve saber que esse pagamento é feito mensalmente, e se caso pagar em atraso a pessoa pode perder o CNPJ, pagamento de multas e perder alguns direitos sociais, mas é importante ressaltar que o DAS tem como ser regularizado por meio das parcelas.

Ou seja, o microempreendedor tem chance de regularizar a situação através do site Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual. Então quando a pessoa quiser fazer o pagamento que está em atraso precisa colocar o CNPJ e clicar em “Emitir guia de pagamento” e logo depois clicar no ano de referência que o documento não foi pago.

Boletos com parcelas em atraso

Quando o microempreendedor for pagar um boleto ao qual esteja com parcelas em atraso, esse documento vai mostrar o valor da multa e também dos juros que será incluído desde o mês que foi efetuado o último pagamento.

Por fim, selecione as parcelas que faltam para pagar, coloque a data que o pagamento será feito e faça o download do boleto. As parcelas do ano vigente que estão em atraso não podem ser parceladas, ou seja, o pagamento deve ser de forma integral.

Veja também: Passar o Imposto de Renda 2023 no cartão de crédito é permitido?

DAS pode ser dividido em até 60 vezes

Um recado importante é informar que os microempreendedores individuais que têm mais de 12 parcelas em atraso, ele pode parcelar o valor total em até 60 parcelas, lembrando que o valor mínimo da parcela precisa ser de R$ 50.

Quer aprender a fazer o parcelamento? Siga o passo a passo abaixo:

1 passo – Entre no site Simples Nacional

2 passo – Clique em “Parcelamentos”

3 passo – Digite seus dados e aceita a solicitação

4 passo – Clique nas parcelas que precisam ser pagas

5 passo – Confirme

O pagamento do DAS precisa ser efetuado em até 2 dias úteis a partir do momento da emissão do boleto, lembrando que o MEI pode acessar todo mês pelo site do Simples Nacional.

Se tornar MEI é uma nova oportunidade de colocar seu sonho em prática e ser o seu próprio chefe, no entanto, não basta apenas sonhar tem que planejar, e sem um planejamento financeiro as coisas podem ficar difíceis pois todo ano é necessário fazer a declaração dos gastos, e também deixar suas contas em dia.

Veja também: MEI pode comprar carro mais barato; desconto de até 30% em veículos 0km