Quando será pago o 13º salário do Bolsa Família? Confira

O atual presidente Lula cumpriu no início deste mês várias promessas de campanha, como por exemplo, o bolsa família fixado em um valor mínimo de R$ 600, além disso, haverá vários acréscimos para ajudar na renda das famílias, como R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos e R$ 50 extras por cada criança ou adolescente com 6 anos até 18 anos. Com isso, surgiu a expectativa que o governo também viesse pagar um 13° salário do benefício, entenda se isso será possível.

Quando o 13° salário do Bolsa Família será pago?

O 13° salário do Bolsa Família seria análogo ao que ocorre atualmente com os trabalhadores formais, isto é, eles iriam receber um valor extra todos os anos, que representaria uma parcela do benefício. Provavelmente, seria dividido em dois meses também, sendo o primeiro pagamento em Agosto (sendo pago em setembro) e o segundo pagamento em novembro (sendo pago em dezembro).

Todavia, para a tristeza de todos, o atual governo não pretende fazer o repasse do 13° salário referente ao programa Bolsa Família. Todos ficaram com esperança, pois no ano de 2019, houve o pagamento do abono em questão. Ao ser questionado sobre o assunto, Letícia Bartholo, secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único explicou o motivo do repasse não ser feito:

“O 13º só foi pago em um ano, muito mais como promessa de campanha. Foi em um ano. O Bolsa Família é um programa de assistência, de complemento de renda, não se adequa à vinculação de um 13º salário. Ele tem agora um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, o Bolsa Família original e o Auxílio Brasil. Obviamente, não há previsão de pagamento de 13º porque o desenho proposto se adequa melhor.”

Veja também: Lei garante pagamento do Auxílio Creche; descubra quem pode receber

Quais serão os adicionais que o Bolsa Família irá proporcionar?

Todavia, de acordo com o governo, não há razão para que os brasileiros fiquem triste, pois embora o 13° não seja pago, mas outros valores serão repassados para o Bolsa Família, confira cada um deles.

Renda da Cidadania: O valor em questão, irá repassar R$ 142 por cada membro da família beneficiária, ou seja, só desse benefício, uma família com 4 pessoas já iria garantir R$ 568, fora os demais benefícios;

Renda complementar: A renda complementar é para ajudar as famílias que não tenham tantas pessoas, a conseguirem receber o valor mínimo de R$ 600. No caso citado, a renda complementar da família seria de R$ 32, que seria o suficiente para fechar os R$ 600;

Primeira Infância: O valor em questão iria garantir que cada família que tivesse criança de até seis anos, recebesse um acréscimo de R$ 150, limitado ao número de 2 crianças;

Variável Familiar: O benefício em questão é o mais abrangente, pois contempla crianças com idade superior a 6 anos, do mesmo modo que contempla jovens com idade de até 18 anos, além de mulheres grávidas, em todos os casos, o valor de R$ 50 será acrescido.

Veja também: 7 NOVAS REGRAS para continuar recebendo o Bolsa Família