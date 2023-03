Auxílio Gás de março: por que tem gente fora da lista de pagamento?

Não é novidade para os brasileiros que o Cadastro Único possui alguns critérios de adesão e que se os beneficiários não estiverem enquadrados poderão ter seus repasses suspensos. Logo após a posse do atual Governo, os ministros responsáveis pelos benefícios afirmaram que iriam realizar uma grande varredura nos dados do Cadastro Único – a fim de retirar do Bolsa Família e demais benefícios os brasileiros que estão recebendo o benefício de maneira irregular. As medidas começaram ser aplicadas e neste mês de março mais de 1 milhão de pessoas ficarão sem seus repasses.

Auxílio Gás foi cancelado para 1 mi de pessoas?

Antes de tudo, neste mês de março já não iria ter o repasse referente ao Vale-Gás. Visto que o benefício é concedido a cada dois meses. Entrementes, os brasileiros foram pegos de surpresa ao saberem que de fato iria ocorrer uma varredura e pente-fino nos cadastros do Bolsa Família.

Desse modo, o Ministro Wellington Dias afirmou que mais de 1 milhão de brasileiros iriam receber mensagens de texto informando acerca do cancelamento do benefício – vários motivos acarretaram a decisão. Entretanto, dentre os mais populares, encontra-se acerca do recebimento do benefício sem estar dentro da faixa de renda estipulada para o recebimento.

Com isso, muitos brasileiros acabaram entregando informações falsas durante o pré-cadastro. Portanto, os brasileiros que tiverem os seus cadastros suspensos do Cadastro Único neste mês de março – também não irão receber os repasses referentes ao Vale-Gás no próximo mês.

Lembrando que o Vale-Gás é pago a cada dois meses. O valor é atualizado mensalmente com base na média do preço dos botijões de gás de 13kg no Brasil. Desse modo, é válido lembrar que mensalmente há uma varredura do Governo nos cadastros do Cadastro Único e novas famílias são adicionadas no programa.

Governo promete aumento no benefício

Com isso, espera-se que mais de 1 milhão de cadastros irregulares saiam da folha salarial dos brasileiros. Entretanto, isso não representa um corte de custos – mas sim, que irá dar entrada para brasileiros que de fato precisam e estão regulares comecem a receber o benefício.

Já que segundo dados do MDS, somente em janeiro – mais de 700 mil novas famílias realizaram o pré-cadastro no benefício e estão aguardando um feedback a fim de conseguir entrar e receber os repasses mensais.

Novas mudanças no Bolsa Família prometem adicionais de R$ 150 e R$ 50. Para crianças entre zero e seis anos e jovens de até 18 anos. Lembrando que agora os trabalhadores que conseguirem empregos formais, não perderão o seu benefício, mas o mesmo ficará em modo de espera – e caso haja qualquer problema, ele poderá retomá-lo a qualquer momento.