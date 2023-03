Quem recebe Bolsa Família pode ter emprego com carteira assinada?

Boa notícia! Os brasileiros que recebem o Bolsa Família podem optar por conseguirem um emprego de carteira assinada – que agora o seu benefício não irá ser encerrado por completo! O Presidente Lula assinou um decreto que permite que os brasileiros consigam trabalharem de carteira assinada e não serem desligados do programa. Entenda como e veja quem tem direito à prática.

Brasileiros continuam no Bolsa Família mesmo após assinar carteira

A Medida Provisória (MP) assinada por Lula garante mais segurança a todos. Porque agora os brasileiros que tiverem suas carteiras assinadas não irão mais receber o Bolsa Família, entretanto, continuarão no cadastro do Bolsa Família.

Na prática, eles podem retomar ao programa a qualquer momento. Caso a sua fonte de renda seja cessada por qualquer motivo. Seja demissão ou vertentes. Com isso, garante mais segurança – sabendo que caso haja algo errado, eles poderão reingressar ao programa e terem acesso aos repasses mensais novamente.

Portanto, as famílias que tiverem a sua renda superior ao teto estipulado em razão de um novo emprego – não serão excluídas automaticamente do Cadastro Único, mas ficarão na reserva (stand-by) e a qualquer momento, caso necessário seja, poderão voltar para o programa.

Visto que isso garante mais segurança aos beneficiários porque até então, os brasileiros que saíam do programa porque conseguiam uma renda formal – eram excluídos do programa e caso necessitassem novamente, entravam na fila (do zero). Lembrando que a fila totaliza neste ano de 2023 um pouco mais de 2,5 milhões de pessoas!

Leia mais: FINALMENTE! WhatsApp vai liberar o recurso mais aguardado de todos os tempos

Governo incentiva a mudança de vida das famílias

Com isso, o Governo Federal torna o Bolsa Família não somente um programa social – mas um pilar entre a mudança de vida. Visto que o incentivo do Governo não é que os brasileiros dependem para sempre do Bolsa Família, mas que usem os repasses para estruturar melhor as suas vidas.

Saindo da pobreza e procurando novas oportunidades. Por isso que um dos critérios de permanência no programa é que as crianças e jovens que estão no Cadastro Único permaneçam em suas respectivas escolas.

E com isso, o Governo possibilita que os pais e mães de famílias não se acomodem com os ganhos mensais que podem ultrapassar os R$ 1 mil em alguns meses – mas que busquem novas oportunidades e que desse modo brevemente não dependam mais do Bolsa Família e dê o seu lugar para outra pessoa.

Entretanto, como citado – embora o beneficiário pare de receber o Bolsa Família após conseguir um emprego de carteira assinada, eles não poderão reingressar no programa a qualquer momento.