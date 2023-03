Mais de 1 MILHÃO de brasileiros vão receber SMS ou mensagem no extrato em breve; entenda

Desde o início do Governo Lula os novos ministros comentaram acerca da necessidade de revisão do Bolsa Família. Segundo dados, mais de 10 milhões de cadastros estão com algum tipo de irregularidade. Milhares deles com renda inferior aos valores reais e com isso muitos brasileiros acabam recebendo os repasses sem terem o real direito. Entrementes, o o Ministro do Desenvolvimento Social – Wellington Dias, afirmou que neste mês de março os beneficiários que tiverem seus cadastros suspensos irão receber uma mensagem de texto (SMS) ou aviso no extrato informando acerca do desligamento do programa. Saiba como vai funcionar e o que pode ser feito.

Cadastros do bolsa família passam por pente fino

É a hora! Após muitos anúncios o Bolsa Família passará por uma grande reformulação. Os cadastros passarão por pente fino e aqueles que não se enquadram nos critérios irão ser bloqueados.

O aviso será dado através do extrato bancário ou SMS – visto que as contas do Caixa Tem estão interligadas com algum número de celular. Quem vai perder o direito ao programa não são todos os brasileiros, apenas aqueles que estão dentro dos seguintes enquadramentos:

Estão com o cadastro irregular;

Apresentaram informações que não condizem com a verdade;

Possuem renda acima do limite estipulado pelo programa.

Lembrando que um dos principais problemas do Bolsa Família é acerca da sonegação de informações. No qual os brasileiros acabam apresentando informações equivocadas durante o pré-cadastro a fim de ter direito aos benefícios sociais: bem como o Bolsa Família e Vale-Gás.

Leia mais: Como vai funcionar o novo adicional de R$ 50 do Bolsa Família? Confira

Novos cadastros serão aceitos

Espera-se que neste primeiro momento um pouco mais de 1 milhão de cadastros sejam suspensos. Entretanto, diferentemente do que alguns brasileiros imaginam – não é para redução de custos, mas para dar a oportunidade a pessoas que de fato necessitam a receber os repasses oriundos do programa.

De acordo com o Ministro Wellington Dias, já existem mais de 700 mil cadastros que estão elegíveis para adentrarem no Bolsa Família nos próximos dias. Visto que a partir deste mês de março as famílias que tiverem crianças entre zero e seis anos terão direito ao adicional de R$ 150, com limite de até duas pessoas.

Além disso, está sendo estudado a fim de ser implementado o adicional para jovens entre 7 e 18 anos. Para ter acesso ao Bolsa Família as famílias necessitam manter sempre seus filhos devidamente matriculados nas escolas e com a ficha de matricula ativa e devidamente corrigida.

Portanto, nos próximos dias o Governo Federal prevê vários benefícios e novidades referentes ao cadastro do Bolsa Família. Tanto para agilizar os processos de adesão a novas contas como na averiguação e varredura dos cadastros já existentes.

Lembrando que para ter direito ao Bolsa Família é necessário ter renda inferior a R$ 210 per capita.