Você tem alguma dessas doenças? Não precisará declarar o Imposto de Renda 2023

Não é de hoje que os brasileiros pagam o Imposto de Renda. O famoso tributo tem como principal finalidade recolher os impostos de todos os ganhos do brasileiro (ganhos anuais). É necessário declarar os ganhos fixos, imóveis e veículos próprios, escola dos filhos, etc. Entretanto, algumas pessoas não precisam declarar o Imposto de Renda neste ano de 2023. Isto é, aquelas que têm estas doenças que serão listadas abaixo. Lembre-se, caso não esteja na lista presente é importante declarar corretamente os ganhos para evitar problemas com a receita.

Imposto de Renda 2023

Pessoas Físicas e Jurídicas precisam declararem o Imposto de Renda. Entretanto, os brasileiros que possuem salários mensais de até R$ 1.903,98 e renda mensal de no máximo R$ 28.559,70 – caso contrário, é necessário pagar o IR com base nos ganhos anuais.

Os brasileiros que estiverem dentro da lista abaixo, além de não pagarem os tributos anuais referentes ao IR – também hão de receber outros auxílios destinados aos contribuintes, podendo obter isenção do IPTU, IPVA, etc.

É válido lembrar que não basta o brasileiro enviar um documento descrevendo ser portador de determinada doença. É necessário que haja a real comprovação acerca da mesma. Com isso, mediante o laudo médico original e validado – o contador poderá enviar o requerimento para a Receita Federal e assim isentar o contribuinte dos devidos tributos.

Sendo interessante lembrar que os brasileiros possuem um bom prazo para formalizarem a declaração do Imposto de Renda. Que vai a partir deste dia 15 até o dia 31 de maio. Todos os brasileiros que se enquadram nas regras de contribuição necessitam realizar a declaração e pagamento.

Doenças que isentam os brasileiros do IR

Portanto, há algumas doenças que beneficiam alguns brasileiros a não pagarem o tributo anual. Visto que embora o contribuinte se enquadre nos demais requisitos da Receita Federal, mas possua qualquer uma dessas doenças comprovadas – estarão isentas do tributo.

A lista não está organizada por ordem de prioridade ou coisa do tipo. Todas as doenças comprovadas por laudo garantem aos contribuintes isenção do Imposto de Renda.

AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida);

Nefropatia grave;

Neoplasia maligna;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Alienação mental;

Espondiloartrose anquilosante;

Fibrose cística (mucoviscidose);

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Moléstia profissional;

Cardiopatia grave;

Cegueira, inclusive monocular;

Contaminação por radiação;

Doença de Paget em estados avançados (osteíte deformante);

Doença de Parkinson;

Esclerose múltipla;

Tuberculose ativa.

Desse modo, os brasileiros que estiverem sob as condições citadas acima – acerca das doenças (algumas crônicas) estipuladas, estarão amparados pela Lei n.° 7.713/1988. Com isso, basta enviar a declaração comprovatória no site da Receita Federal e com isso obter a tão desejada isenção.

É recomendado que o contador seja convocado, a fim de analisar o caso e então enviar todos os dados e comprovantes corretamente para a Receita a fim de evitar maiores custos. Lembrando que uma consultoria com um contador não custa mais de R$ 300.