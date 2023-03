Novo CALENDÀRIO de março para os pagamentos do Bolsa Família; veja as datas

Boa notícia! Os repasses deste mês de março já têm data marcada. Alguns beneficiários irão receber o pagamento antecipado. Lembrando que a partir deste mês já passa a valer os novos critérios de adesão ao programa e valores. O Governo Federal decidiu repassar adicionais para crianças entre zero e seis anos e jovens de até 18 anos. Veja abaixo o que mudou, o calendário oficial e quem recebe antecipado neste mês de março.

Bolsa Família 2023

O Novo Bolsa Família conta com parcelas fixas de R$ 600 e adicional de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos. Além disso, jovens de até 18 anos irão receber adicional de R$ 50. O Governo estuda uma maneira de repassar adicionais para famílias maiores – visto que o Ministro alertou não ser justo os valores repassados para famílias unipessoais e de mais de cinco membros serem os mesmos.

Além disso, neste mês de março já entrou em vigor o pente fino do Governo nos cadastros irregulares do Bolsa Família. Pessoas que não estão devidamente cadastradas ou não estão dentro dos critérios estipulados pelo Cadastro Único terão seus repasses suspensos.

As famílias que se sentirem prejudicadas podem ir até o CRAS local a fim de regularizar o cadastro. Logo após a posse do novo Governo ficou destacado mais de 10 milhões de cadastros irregulares – sendo 6 milhões deles de famílias unipessoais.

Neste mês de março serão pagos as parcelas fixas do Bolsa Família e os adicionais. No próximo mês os repasses irão vir com o adicional de aproximadamente R$ 100 referentes ao Vale-Gás, auxílio pago a cada dois meses.

Calendário Bolsa Família 2023

No mês passado os repasses sofreram atrasos decorrente o Feriado de Carnaval. Neste mês os repasses seguem normais e irão começar no dia 20 de março e irão se estender até o dia 30 do mesmo mês. Lembrando que os valores são repassados com base no número final do NIS.

Apenas dias úteis são contabilizados. Desse modo, os primeiros beneficiários possuem final do NIS em 1 E irão receber no dia 20 de março. Os últimos beneficiários possuem final de NIS 0 e irão receber no dia 31 de março.

Entretanto, alguns beneficiários irão receber o benefício antecipado!

Brasileiros recebem pagamentos antecipados do Bolsa Família

No último mês tragédias naturais atingiram algumas regiões do Brasil. Essas pessoas atingidas receberam ajuda do Governo – incluíndo abertura de crédito para repor os prejuízos causados pelas fortes chuvas e temporais.

Portanto, as famílias rurais que estão sendo atingidas pela seca no estado do Rio Grande do Sul e as famílias que foram acometidas pelas chuvas no litoral paulista também vão receber os repasses antecipados.

Lembrando que os repasses serão adiantados da seguinte maneira: todos os beneficiários das respectivas cidades afetadas irão receber os repasses no dia 20 de março.