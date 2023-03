Estes aparelhos fazem sua CONTA DE LUZ ficar mais cara

A conta de luz é somente uma das tarifas com as quais os brasileiros precisam lidar todos os meses. Logo, quanto mais conseguirem economizar em relação a ela, melhor!

E o primeiro passo para que isso seja possível é conhecer quais são, exatamente, os aparelhos eletrônicos e os eletrodomésticos que mais “puxam energia”, a fim de lidar com eles da forma correta.

Além disso, existem dezenas de dicas que podem ser seguidas a fim de que o impacto da conta de luz no bolso não seja tão grande. E a boa notícia é que colocá-las em prática não é necessariamente uma tarefa difícil.

Mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos durante a leitura dos próximos tópicos.

Os aparelhos que podem deixar qualquer conta de luz mais cara

Muitas pessoas acreditam que os aparelhos consomem energia somente quando estão literalmente em uso.

Ou seja: há a crença de que deixá-los no famoso modo stand by (desligados, mas plugados na tomada) não deixa a conta de luz cara. Porém, o “pouco” pode se tornar “muito”, e no final do mês todos os aparelhos que ficaram nesse modo podem representar cerca de 5% da tarifa.

A televisão costuma ser campeã nesse contexto, assim como o micro-ondas.

A dica, portanto, é:

Se não estiver de fato assistindo a televisão, deixe-a fora da tomada e, quanto ao micro-ondas, além de mantê-lo desligado da fonte de energia, tente substituí-lo pelo fogão comum.

Outros aparelhos que parecem inocentes, mesmo na tomada, e podem surpreender na hora de interferir no valor da conta de luz são os tablets, celulares e notebooks.

E a dica aplicada a eles é a mesma voltada para a televisão, principalmente nas residências em que há muitos moradores.

Dicas de como deixar essa conta mais barata mês a mês

Mesmo sabendo quais aparelhos deixam a conta de luz mais cara, não é sempre que uma pessoa consegue lidar da forma correta com eles, de modo que deem menos gastos.

E, nesse caso, vale a pena adotar iniciativas que automaticamente farão com que o consumo energético da residência seja menor.

Deixar as portas e as janelas abertas durante o dia para obter o melhor aproveitamento da luz natural, por exemplo, é uma ótima ideia! E isso, claro, se as luzes estiverem apagadas.

Optar por banhos mais rápidos, sem que a água esteja com temperatura elevada, também ajuda a economizar bastante, o que faz valer o esforço mesmo durante o inverno.

Além disso, é sempre válido prezar pela fiação da residência: se ela for muito velha, tende a apresentar problemas e também interferir na conta de luz. Então, contar com a ajuda de um bom encanador é uma iniciativa igualmente importante.

Já para quem quer soluções que sejam sustentáveis, além de econômicas, a dica é instalar painéis solares: eles fazem com que o valor da conta de luz seja reduzido a praticamente R$ 0,00!

