Compras no cartão de crédito agora são possíveis no WhatsApp; veja o passo a passo

Quando o assunto é trocar mensagens com outras pessoas por meio de um aplicativo, não há como não pensar imediatamente no WhatsApp. E, muito em breve, é possível que essa seja a primeira ferramenta a vir à mente também quando o assunto for comprar algo utilizando um cartão de crédito.

Afinal, criado inicialmente somente para facilitar a comunicação, esse app tem evoluído cada vez mais, acrescentando ao seu sistema diversas funcionalidades que têm o objetivo de tornar a vida de seus usuários muito mais prática, em diversos sentidos.

E quem quer uma vida financeira mais descomplicada, especificamente, definitivamente precisa continuar a leitura desse conteúdo até o final.

O WhatsApp já oferece diversas facilidades para os seus usuários

A comunicação pelo WhatsApp evoluiu de forma estrondosa!

Quem não abre mão da clássica mensagem de texto pode utilizá-lo normalmente para essa finalidade. Porém, quem quer ir além já conta com inúmeros recursos para que isso seja possível.

É possível enviar e encaminhar áudios e vídeos, por exemplo, e até mesmo dar um tom mais descontraído às conversas, por meio das figurinhas e dos gifs.

Já as conversas mais sérias, voltadas para estudos e trabalhos, são complementadas por meio do envio de arquivos em PDF e em outros formatos.

E é aí que os benefícios do WhatsApp para a rotina financeira de seus usuários começam a ser notados.

Afinal, por meio do aplicativo é possível enviar e receber boletos, por exemplo.

Isso sem citar a transferência de recursos, que já havia sido autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Agora, porém, é a hora de milhões de usuários brasileiros começarem a utilizar o cartão de crédito também pelo “Whats”, na hora de fazer compras.

Veja também: VOCÊ AGUENTA? Saiba quem te bloqueou no WhatsApp com este truque

Como começar a fazer compras no cartão de crédito pelo WhatsApp

A nova funcionalidade liberada pelo WhatsApp permite que qualquer pessoa que utilize esse aplicativo consiga fazer compras de forma extremamente descomplicada, em poucos cliques, e usando o cartão de crédito de qualquer bandeira que possua.

Aliás: até mesmo os cartões pré-pagos e os cartões de débito podem ser utilizados, caso assim o usuário prefira.

E o passo a passo que deve ser seguido não poderia ser mais simples:

Primeiro, obviamente, é imprescindível que o indivíduo tenha uma conta no WhatsApp.

Uma vez com esse aplicativo ativo, será necessário clicar nas três bolinhas que constam no canto superior direito da tela, sendo esse o menu oficial.

Em seguida, será hora de clicar em “Pagamentos” e, imediatamente depois, selecionar “Configurações”.

Na tela que surgir, deverá ser cadastrado o cartão de crédito (ou outra modalidade) que o usuário irá usar. Ele pode, na verdade, cadastrar mais de um cartão.

E, pronto: já será possível começar a fazer as compras oficialmente pelo aplicativo.

A funcionalidade já está oficialmente aprovada pelo Banco Central do Brasil, e as empresas interessadas em vender pelo “Whats” podem se cadastrar no Facebook Pay.

Veja também: FINALMENTE! WhatsApp vai liberar o recurso mais aguardado de todos os tempos