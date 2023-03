Tudo novo de novo: guia completo do Bolsa Família atualizado; confira

Após 60 dias da posse de Lula, o programa Bolsa Família de fato voltou para a ativa, uma vez que anteriormente, embora poucos soubessem, o programa que estava em vigor ainda era o Auxilio Brasil. Engana-se quem acha que o nome foi a única mudança que o programa sofreu, talvez, essa seja a menor. Uma vez que os valores do benefício também mudaram, as regras para adesão também mudaram e as regras para permanência. Portanto, saiba tudo que você precisa saber sobre o assunto.

Qual o novo valor do Bolsa Família?

O novo valor do Bolsa Família é meio que ‘variável’, uma vez que a depender do tamanho da família, o repasse será um pouco maior. Vale salientar que o valor base continuará sendo R$ 600, mas após as famílias se enquadrarem em alguns aspectos, o valor em questão pode ultrapassar os R$ 900.

Tudo isso porque o Bolsa Família tem o propósito de amenizar um pouco a desigualdade social que há no país, para isso, ele faz um repasse de renda, que permita que as famílias em questão consigam ter o mínimo para sobreviver. Nesse viés, o ministro da pasta acha justo que uma família que tenha, por exemplo, 5 crianças com idade entre 7 e 18 anos, receba um valor superior aquela família formada por apenas 4 pessoas.

Assim, os valores acrescidos serão de R$ 150 por cada criança com idade de até 6 anos, sendo limitado ao número de 2, e um adicional de R$ 50 por cada filho com idade entre 7 até 18 anos.

Quais as principais regras para ter a permanência no programa?

Para que a família mantenha a sua permanência no Programa de transferência de renda em questão, é importante que as crianças estejam com sua caderneta de vacinação em dias, além disso, a frequência escolar precisa ser satisfatória também, a depender da idade, ela pode precisar estar presente em 75% das aulas.

Outra dúvida bastante frequente é acerca de como sacar o valor, se precisará esperar chegar um novo cartão ou não. A resposta é que não é necessário o uso de um novo cartão, há como fazer o saque utilizando o antigo cartão do Auxílio Brasil. E quem preferir, pode sacar através do Caixa Tem.

Por último, é importante lembrar que todos os dados no CadÚnico devem estar atualizados, para que a família no futuro, não venha ser desqualificada para o programa. Aliás, o pente fino que está ocorrendo está usando como base isso também, famílias que não atualizaram sua renda.

