Novo preço da GASOLINA ASSUSTA os brasileiros; Lula confirma

Para os brasileiros que diariamente precisam usar gasolina para se locomover, infelizmente, o novo preço do combustível em questão acabou assustando bastante, uma vez que em certos postos, a diferença foi absurda. Vale lembrar que isso ocorreu porque agora, no mês de março, voltou a incidir sobre os combustíveis 3 impostos: PIS, Cofins e Cide. Com isso, 75% dos impostos voltaram a ser tributados na gasolina e 21% no etanol. Mas a tendência é que nos próximos dias os valores possam mudar, entenda.

Valores de alguns combustíveis devem mudar nos próximos dias

Após um aumento súbito nos preços dos combustíveis, a Petrobras está averiguando maneiras de o valor ser um pouco menor para o consumidor final. Com isso, a gasolina e o diesel passarão por algumas mudanças, a fim de beneficiar os brasileiros. Isto é, a gasolina terá uma queda de 13 centavos por litro ao passo que o etanol terá uma queda de 8 centavos por litro.

A redução dos valores tem por finalidade buscar o equilíbrio entre os preços praticados no âmbito internacional e no nacional. Por isso, a redução afeta os combustíveis que são mais usados pelos brasileiros no cotidiano. Ou seja, no valor final, a parcela que é da petroleira será de R$ 2,32 por litro de gasolina e R$ 3,62 por litro de diesel.

A empresa salientou que sempre procura, na hora de realizar a formatação dos seus valores, buscar uma harmonia nas cifras e não repassar as cotações e a taxa de câmbio diretamente para os brasileiros, para que sempre se tenha um cenário interno competitivo e dentro das 4 linhas da legislação.

Entenda o que é a reoneração dos combustíveis

Como todos sabem, anteriormente, os combustíveis estavam isentos de impostos, o que fez com que os valores diminuíssem. Por isso, quando se refere à reoneração dos combustíveis, significa que eles voltarão a ser tributados. E o governo federal sabe da importância disso, uma vez que o mercado sofrerá forte impacto.

Isso ocorre porque o preço final da gasolina e do diesel acaba ficando bem superior ao praticado anteriormente. E com isso, tanto os consumidores quanto a própria equipe econômica de Lula têm mostrado bastante preocupação com o cenário, uma vez que os valores elevados, acabam causando uma desestimulação no uso deles.

Por fim, com a redução citada pela empresa Petrobras, espera-se que mesmo que mínima, a reoneração venha ter o efeito menor. Mas nos próximos meses, a pressão acerca do tema pode aumentar, principalmente se os preços no exterior continuarem a aumentar.

