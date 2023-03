Auxílio Gás vai ser interrompido pelo governo? Confira o que se sabe

O Governo Federal possui inúmeras iniciativas para ajudar as famílias brasileiras que se enquadram no contexto de pobreza e extrema pobreza. E o Auxílio Gás, também conhecido como Vale Gás, é apenas um deles.

Estando sendo disponibilizado para uma parcela da população durante o mandato de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal), esse benefício social deixou muitas pessoas com dúvidas, uma vez que houve transição de governo.

E uma das principais dúvidas diz respeito a Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) cancelar ou não o repasse durante o seu governo, principalmente quando considerado o fato de que o Bolsa Família voltou de forma “turbinada”.

Quem possui tal dúvida, porém, pode tirá-la agora mesmo, lendo o próximo tópico deste conteúdo.

Afinal: o Auxílio Gás foi, ou não, interrompido?

A resposta simples e curta para essa pergunta é: não, o Governo Federal não interrompeu a distribuição do Auxílio Gás, como muitas pessoas têm acreditado.

Ocorre que, assim como foi feito na gestão de Bolsonaro, na gestão de Lula o repasse também será feito de dois em dois meses. E, como o Vale Gás já foi repassado às famílias beneficiárias no mês de fevereiro, o próximo repasse acontecerá somente no próximo mês.

Ou seja: em abril.

É justamente esse “vazio” relacionado a março que levou o cidadão brasileiro a se questionar. Mas, de fato, não há com o que se preocupar.

Vale reforçar, ainda, que o Auxílio Gás continuará dando ao beneficiário o valor correspondente ao preço médio do botijão de gás, do tamanho de 13 kilos. Em fevereiro, tal valor foi de R$ 112.

Caso o preço desse item tão necessário nos lares brasileiros fique maior, portanto, o auxílio também tende a subir, assim como tende a baixar caso o preço do botijão caia nas próximas semanas.

Veja também: Surpreendente! Estes são os benefícios “escondidos” do Cadastro Único

Nem todos os inscritos no Cadastro Único têm direito a esse benefício extra

O Auxílio Gás, portanto, não foi interrompido pelo Governo e, ao que tudo indica, continuará sendo pago normalmente, até que surjam novas determinações a respeito.

Mas, é preciso compreender que para ter acesso a ele é imprescindível ter uma inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal.

Trata-se do Cadastro Único (também chamado de CadÚnico), que funciona como um imenso banco de dados para que o Governo Federal consiga identificar quais pessoas de fato necessitam dos diversos auxílios vigentes atualmente.

Não é exagero, por sinal, afirmar que para receber qualquer ajuda do governo é preciso estar no CadÚnico.

Além de ter tal cadastro, é preciso haver renda per capita de no máximo meio salário mínimo na família.

Tem direito ao Auxílio Gás também quem more com um beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC), mesmo que esse beneficiário, por sua vez, não tenha inscrição no Cadastro Único.

Veja também: Valor do Bolsa Família vai sobrar com novos benefícios, apontam analistas