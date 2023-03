Cadastro online no Bolsa Família? Descubra como se inscrever corretamente

O Programa Bolsa Família é um dos principais quando o assunto é transferência de renda para aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, mais precisamente, na faixa da pobreza e da extrema pobreza. Todavia, após a assinatura de uma Medida Provisória, neste mês de março, o novo Bolsa Família entrou novamente em vigor com bastante novidades e conseguindo proporcionar uma renda digna para várias famílias, com isso, a demanda para se inscrever no programa também aumentou, confira como fazer isso pela internet.

Quais os principais pontos que mudaram no Bolsa Família?

O Bolsa Família mudou bastante, mas a política de valores a depender da quantidade de membros na família é um dos maiores diferenciais, uma vez que uma família que em seu núcleo há 6 crianças, ganhará um valor superior em relação a família que é formada por apenas 3 pessoas, por exemplo.

Com isso, haverá um acréscimo, para que o repasse venha ser mais justo. Quando a criança tiver até 6 anos, o acréscimo será de R$ 150, ao passo que para crianças entre 7 e 18 anos, o aumento será de R$ 50. Isto é, se uma família for bem grande, a chance dela receber mensalmente um valor superior a R$ 900 é grande.

Mas para isso, ocorrerá uma via de mão dupla com o governo. Isto é, a família terá direitos, mas também terá deveres. Como sempre manter em dias a caderneta de vacinação de suas crianças e também, que os filhos tenham uma frequência satisfatória na escola.

Como se inscrever no Bolsa Família online?

Não há de fato um local onde o usuário ‘se inscreve no Bolsa Família’, uma vez que todos os beneficiários são inscritos no Cadastro Único e de acordo com a situação financeira, cada família é remanejada para algum programa específico. Portanto, cada interessado precisa se inscrever no CadÚnico e, tendo o perfil, terá direito ao Bolsa Família.

Para isso, é possível realizar uma espécie de pré-cadastro totalmente online, por intermédio do site ou do aplicativo CadÚnico, que atualmente encontra-se disponível tanto para Android quanto para iOS. Vale lembrar que o Responsável Familiar precisa ter idade superior a 16 anos e ser preferencialmente uma mulher.

Por fim, dentro de um prazo, após o pré-cadastro, o titular precisa comparecer presencialmente até uma unidade do CRAS, com todos os documentos, a fim de ratificar todas as informações citadas anteriormente. Lembrando que ter cadastro no CadÚnico garante o acesso a inúmeros outros programas sociais.

