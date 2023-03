WhatsApp vai ficar travando NESTES CELULARES; veja a lista

Quando percebe que o WhatsApp va ficar travando, qualquer usuário tende a se desesperar um pouco. Afinal, uma vez que esse aplicativo fique com problemas, a comunicação com outras pessoas tende a ficar prejudicada, pois essa ferramenta é, seguramente, uma das mais utilizadas quando o assunto é comunicação hoje em dia.

E é justamente por isso que é tão importante que todos os usuários desse app saibam quais são os smartphones que muito provavelmente poderão ter bugs relacionados a ele muito em breve.

Todos os detalhes a respeito desse assunto, incluindo exemplos de celulares nos quais os problemas poderão surgir, estão na leitura a seguir.

Por que o WhatsApp vai ficar travando em muitos celulares

É inevitável: conforme a tecnologia evolui, tudo que está ligado a ela precisa evoluir também, a fim que de a usabilidade não se perca.

Qualquer pessoa que tenha um celular mais moderno, por sinal, já deve ter notado que frequentemente ele solicita atualizações de sistema. E existe um motivo para isso: a atualização é solicitada justamente para que o aparelho consiga se manter adaptável às novas versões dos aplicativos que estão instalados nele, por exemplo, e para que o sistema como um todo não comece a travar.

E é por isso que o WhatsApp vai ficar travando em muitos smartphones: eles não são atualizados com a frequência com que deveriam ou, pior: nem mesmo possuem as atualizações necessárias para continuarem acompanhando a tecnologia do “Whats” sem nenhum tipo de bug.

Quais são, afinal, os celulares que poderão ter problemas em relação a esse aplicativo

De modo geral, o WhatsApp vai ficar travando nos celulares do sistema Android que estejam na versão 4.1 (ou inferior), e nos celulares do sistema iOS que estejam na versão 12 (ou inferior).

A lista de aparelhos que poderão começar a apresentar bugs muito em breve é imensa, sendo que os modelos abaixo são alguns deles:

Celular iPhone 5 e iPhone 5c;

Celular Lenovo A820;

Celular LG Lucid 2, Optimus 4XHD e Optimus F6;

Celular Samsung Galaxy Núcleo, Galaxy Trend II e Galaxy Xcover 2;

Celular Sony Xperia Neo L e Xperia Arc S.

Todos os celulares que estejam acima das configurações acima citadas, e acima de outras ligadas a outros sistemas operacionais, continuarão suportando o WhatsApp normalmente.

A dica, portanto, é que o usuário atualize seu smartphone com certa regularidade, sempre que o aparelho solicitar ser atualizado. Afinal, essa é a melhor forma de mantê-lo em pleno funcionamento em relação a qualquer aplicativo que ele tenha instalado.

Vale frisar, ainda, que até mesmo as funções mais simples de um celular podem ser afetadas, se a devida atualização não for feita.

Já para quem possui um aparelho de fato muito antigo, a dica é que, sendo possível, a troca por um mais recente seja realizada. Assim, o WhatsApp não vai ficar travando.

