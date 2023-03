Valor do Bolsa Família vai sobrar com novos benefícios, apontam analistas

O valor do Bolsa Família, como já é de conhecimento de boa parte dos brasileiros beneficiários, será mantido com o mínimo de R$ 600, assim como já estava sendo feito no Auxílio Brasil, instaurado no país por Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) durante o seu mandato.

O programa social mais importante do Partido dos Trabalhadores já havia tido seu retorno anunciado por Luiz Inácio Lula da Silva durante sua campanha eleitoral em 2022 e, no último dia 02 (quinta-feira) voltou ao quadro de programas oficiais do Governo Federal.

E a boa notícia é que seu valor pode superar, e muito, o mínimo previsto, conforme explicado no tópico a seguir.

Por que o valor do Bolsa Família pode ser maior que o esperado

O valor do Bolsa Família será de R$ 600 para todas as famílias beneficiárias. Porém, em alguns casos, existirão alguns pagamentos extras, como já vem sendo anunciado por Lula há algum tempo.

Ocorre que, de modo geral, quando dividido pelo número total de membros da família, o valor do benefício deve ficar na casa dos R$ 142 por pessoa, o que acaba por não ser o suficiente para núcleos familiares com mais de quatro componentes.

Como forma de driblar esse problema e, ao mesmo tempo, auxiliar ainda mais os beneficiários no combate à fome e à pobreza, o governo instaurou pagamentos extras, sendo eles:

R$ 150 para crianças de até 6 anos de idade;

R$ 50 para crianças e adolescentes, que tenham entre 7 e 18 anos de idade;

R$ 50 para a mulher que componha o núcleo familiar e esteja grávida.

Com a adoção dessa medida, o valor do Bolsa Família pode quase duplicar!

Ainda assim, caso a família seja muito numerosa, o mínimo de R$ 142 por membro pode não ser atingido. E, nesses casos, será feito o pagamento do chamado Benefício de Superação da Extrema Pobreza, garantindo que cada pessoa tenha acesso ao valor mínimo citado.

O calendário dos pagamentos de março já foi anunciado

Vale frisar, porém, que para receber o valor do Bolsa Família, independentemente de qual seja o total, a família deve estar devidamente cadastrada (e com dados atualizados) no Cadastro Único.

Além disso, a fiscalização em relação às regras de recebimento estará muito mais rígidas a partir de agora, fazendo com que o beneficiário perca o direito de repasse se, entre outras coisas:

Não manter as crianças com uma frequência escolar mínima de 60%;

Não manter a vacinação de todos os menores de 18 anos em dia;

Não fizer o acompanhamento médico necessário (no caso de mulheres grávidas).

O calendário de repasses, já anunciado pelo Governo Federal, terá início no dia 20 de março, e será finalizado no último dia do mês.

Vale reforçar, porém, que todas as pessoas que sofreram com as chuvas no litoral paulista, bem como as famílias que sofreram com a seca no estado do Rio Grande do Sul e os índios Yanomami terão acesso ao valor do Bolsa Família já no dia 20.

