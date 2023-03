Surpreendente! Estes são os benefícios “escondidos” do Cadastro Único

No Brasil há milhares de brasileiros que enfrentam algum tipo de dificuldade no âmbito financeiro. Além de outras famílias que passam por situações piores, com dificuldades até para conseguir itens essenciais para o dia a dia, como itens de alimentação e higiene pessoal. Para tentar ajudar essas pessoas, existe o Cadastro Único, que é a ‘porta de entrada’ para inúmeros benefícios sociais, confira todos os programas sociais que estão incluídos no CadÚnico.

Como se inscrever no Cadastro Único?

Para que o usuário possa se inscrever no CadÚnico ele tem duas opções, a primeira é totalmente presencial e a segunda é no formato ‘híbrido’, isto é, metade online e a outra metade presencialmente. Na opção híbrida, o usuário deve fazer o download do aplicativo Cadastro Único e após isso, realizar uma espécie de pré-cadastro e posteriormente, ir presencialmente até um CRAS ratificar todas as informações inseridas anteriormente.

Ou então, o usuário pode agendar de ir até o CRAS realizar todo o processo, lá ele irá se inscrever no CadÚnico e preencher uma espécie de formulário com todas as informações dos membros de sua casa. Como idade, profissão e salário. Uma vez que a renda per capita é um dos fatores primordiais na hora de remanejar famílias para determinado programa social.

O CadÚnico surgiu como uma maneira do governo conseguir controlar as informações das famílias a fim de saber as reais condições financeiras de cada uma delas. Assim, podendo inserir em programas sociais adequados, mas claro, é preciso seguir regras específicas.

Quais as regras para participar do Cadastro Único?

Ter renda mensal de no máximo meio salário mínimo por pessoa e a soma da renda mensal não pode ser superior a 3 salários mínimos;

Ter três salários mínimos, mas o cadastro precisa ser vinculado à inclusão em programas sociais presentes nas 3 esferas governamentais;

Pessoas que moram sozinhas, isto é, formam uma família unipessoal;

Pessoas em situação de rua.

Quais programas estão incluídos no Cadastro Único?

Bolsa Família;

BPC;

Minha Casa, Minha Vida;

Desconto na conta de energia;

Água para todos;

Brasil alfabetizado;

Telefone Popular;

Passe livre para PCD;

Isenção em Concursos Públicos;

Carta Social;

Programa Cisternas;

ID Jovem;

Criança Feliz;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa Nacional de Reforma Agrária.

Portanto, são esses os programas que estão incluídos no Cadastro Único, para ter acesso a eles é necessário cumprir regras bem específicas. Todavia, um dos mais criteriosos é o Bolsa Família.

