Parentes podem pegar o dinheiro esquecido de quem já morreu? Confira

Há cerca de um ano, o sistema de valores a receber do Banco Central havia sido paralizado, por conta de problemas nos servidores. Todavia, agora, o sistema voltou e com bastante melhorias em relação ao sistema anterior. O que irá possibilitar que pessoas físicas e jurídicas consigam consultar e sacar o ‘dinheiro esquecido’ nos bancos. Caso o trabalhador tenha algum valor, ele pode ser sacado a partir do dia 7 de março. De acordo com o próprio Banco Central, R$ 6 bilhões estão aguardando cerca de 38 milhões de pessoas físicas além de 2 milhões de empresas.

Várias alterações ocorreram no sistema de valores a receber

Neste ano de 2023, o Sistema de Valores a Receber (SVR) está voltando com tudo. As atualizações irão permitir várias ações de uma maneira bem mais fácil, como uma sala de espera virtual além da possibilidade de consultar e sacar os valores de pessoas que já entraram em óbito. Confira todas as atualizações:

A inclusão de todos os tipos de valores que estão previstos na regra SVR, assim, o montante a receber será maior;

Compartilhamento e impressão de telas SVR além de todos os protocolos de solicitação, até mesmo via WhatsApp, assim, facilitando o acesso;

Uma sala de espera virtual que irá manter aberto o SVR;

Acesso aos valores de pessoa física falecida, pelos herdeiros.

Todas mudanças que estão ocorrendo no sistema, é em prol de melhorar ainda mais o uso do sistema e trazer segurança para os usuários que estão operando.

Quais os novos recursos que também estarão disponíveis no sistema?

Acesso à conta poupança ou corrente encerrada com saldo disponível;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-membros de empresas cooperativas de crédito;

Valores não solicitados de grupos de consórcios fechados;

Taxas que foram cobradas de maneira indevida;

Despesas ou parcelas de outras operações de crédito.

Além disso, haverá a possibilidade da inclusão de outras consultas, a saber:

Contas de pagamento pré ou pós-pagas que foram fechadas mesmo com saldo disponível;

Contas em corretoras e concessionárias que foram fechadas mesmo com saldo disponível;

Outros meios que as empresas podem usar para devolver o dinheiro.

E para resgatar os valores e evitar golpes, o Banco Central salienta que o único site que está disponível para isso, é o site do Banco Central, que pode ser acessado pelo nome Valores a Receber. Na vez passada, quando o sistema foi aberto, muitos golpes ocorreram, pois a população não sabia exatamente onde verificar os valores disponíveis.

