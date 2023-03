Passar o Imposto de Renda 2023 no cartão de crédito é permitido?

Anualmente, todos os brasileiros devem realizar a declaração do Imposto de Renda, mas após ela, alguns brasileiros acabam tendo que pagar à Receita Federal algum tributo, para isso, é emitido um documento chamado Darf, para que o tributo venha ser pago. Mas a grande novidade da vez, é que ele pode ser pago com o Cartão de Crédito, isso irá ajudar muitas pessoas que não têm o dinheiro completo mas precisam pagar o tributo. O valor máximo do documento será de R$ 15 mil para que venha ser pago com o cartão.

O programa piloto permitirá o pagamento com Cartão de Crédito

Neste ano, a Receita Federal está testando um programa piloto, a fim de permitir que todos os contribuintes possam usar o Cartão de Crédito para pagar os tributos para o Governo. O projeto é fruto de uma parceria com o Banco do Brasil que irá permitir que os pagamentos sejam realizados a qualquer dia e horário.

Além da possibilidade de pagar usando o Cartão de Crédito, é possível pagar o Darf do Imposto de Renda por intermédio dos autoatendimentos das agências bancárias e também pelos aplicativos dos bancos, além de também ser possível pagar com o Pix. O governo pretende liberar a modalidade para outras espécies de tributos também.

Vale lembrar que o Imposto de Renda é algo obrigatório, que todo braisleiro deve declarar, mas declarar é uma coisa, precisar pagar tributos ao governo é outra. Caso o trabalhador esteja dentro das faixas de isenção, ele não precisará pagar nada.

Outros boletos também podem ser pagos com Cartão de Crédito

Agora que a Receita Federal está permitindo o pagamento de certos tributos usando o Cartão de Crédito, é preciso saber quais tributos estão sendo aceitos. Vale salientar que todos os cartões serão aceitos, desde que eles tenham as bandeiras Mastercard, Elo ou Visa. E o valor máximo dos boletos não podem ultrapassar R$ 15 mil.

Os boletos que podem ser pagos são:

Os emitidos através do Sicalc Web;

Boletos do parcelamento ordinário e simplificado da Receita;

Débitos com a dívida ativa da União emitidos pelo Regularize;

Multas de atraso na entrega do Simples Nacional.

Por fim, é importante salientar que os pagamentos realizados após às 20 horas ou em finais de semana ou feriados, só serão debitados no próximo dia útil. E quem escolher realizar o pagamento pelo cartão de crédito, tem a possibilidade de acessar o e-CAC para conseguir acompanhar toda a evolução do débito.

