FINALMENTE! WhatsApp vai liberar o recurso mais aguardado de todos os tempos

O WhatsApp é um dos principais mensageiros usados atualmente, diariamente, milhões de mensagens são enviadas usando o aplicativo, fazendo com que ele se torne um dos mais populares do mundo. Tal popularidade tem seu preço, isto é, a necessidade de sempre estar se atualizando, para agradar todos os seus usuários, por isso, mais uma atualização está saindo do forno agora mesmo, trata-se de uma funcionalidade que já era pedida há tempos, mas somente agora ela conseguiu ser viabilizada, entenda.

O recurso ajudará aquelas pessoas que enviaram mensagens erradas

Em algum momento da sua vida você já deve ter enviado alguma mensagem, mas de repente, após alguns minutos, percebeu que o conteúdo dela estava errado, o que você fez? Precisou apagá-la por completo ou enviar outra mensagem informando do erro. Mas de acordo com a nova atualização do WhatsApp, isso terá outra solução.

Agora, terá uma ferramenta que permitirá a edição de mensagens já enviadas, portanto, ao enviar uma mensagem e perceber o erro dela, o usuário terá um certo tempo (15 minutos) para clicar na imagem e editá-la. Função semelhante a algumas que já existem no Facebook, por exemplo.

Embora muitos usuários tenham ficado animados com a possibilidade, a função ainda não foi liberada para todos. No momento, apenas usuários do sistema iOS estão com acesso a versão beta que dá direito a funcionalidade. A saber, a versão beta em questão é a 23.4.0.72.

Como deve funcionar o recurso?

De acordo com algumas imagens obtidas por usuários que estão com acesso a versão beta, a edição em questão poderá ser realizada no prazo máximo de até 15 minutos após o envio da mensagem, não se sabe se o WhatsApp tem interesse em aumentar o prazo em questão, para que correções sejam feitas.

Outro detalhe é que até o momento em questão, apenas quem estiver com a versão atualizada do WhatsApp pode ter acesso a mensagem editada, que vem com uma indicação que ocorreu alguma alteração. Lembrando que a previsão é que a funcionalidade, futuramente, esteja disponível tanto para legendas quanto para descrições de vídeos.

Até o momento, tudo isso está em fase de testes, por intermédio dos usuários betas, já que esse editor é bastante complexo, até o lançamento oficial, o que resta a todos são bastante dúvidas, tipo se haverá a versão para Android também da atualização ou no primeiro momento só terá a versão para iOS. O que resta a todos os usuários é aguardar.

