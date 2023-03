Mulheres estão na mira? Relatório aponta situação revoltante

Não é de hoje que existem muitas discussões acerca do fato de que as mulheres são tratadas de forma diferenciada no mercado de trabalho. E um episódio recente, incluindo grandes marcas ligadas ao mercado da tecnologia, trouxe à tona novamente esse assunto.

É sabido, por exemplo, que a diferença de salários entre o público masculino e o público feminino não é necessariamente um mito, assim como o fato de que, para muitas mulheres, encontrar uma boa colocação no mercado de trabalho pode ser uma tarefa difícil pelo simples fato de serem mães ou almejarem realizar esse sonho.

Mas, e em relação às demissões: será que as mulheres também estão na mira?

A resposta, infelizmente, tem se mostrado positiva, de acordo com um relatório relacionado ao mês de fevereiro de 2023.

As mulheres são o maior grupo na lista de demissões

Qualquer pessoa que esteja atenta às notícias do mercado de trabalho está ciente das demissões em massa que têm ocorrido no Brasil e no mundo, desde o início do ano.

Em solo nacional, especificamente, muitas dessas demissões aconteceram no decorrer do mês de fevereiro. E, de acordo com o relatório levantado pelo movimento nomeado de Layoffs Brasil, o maior grupo atingido é composto justamente pelas mulheres.

Dos quase 3.000 profissionais desligados das empresas, 69% são do público feminino. E, abaixo, é possível ver a relação de algumas empresas inclusas no relatório, com seus respectivos números de desligamentos:

Empresa C6 Bank: 500 pessoas demitidas;

Empresa Loggi: 250 pessoas demitidas;

Empresa Neon: 200 pessoas demitidas;

Empresa Thoughtworks Brasil: 220 pessoas demitidas;

Empresa Fluency Academy: 200 pessoas demitidas;

Empresa Superdigital: 160 pessoas demitidas;

Empresa Solfácil: 150 pessoas demitidas.

Vale frisar, ainda, que a XP Inc. não foi citada no relatório do Layoffs Brasil, mas demitiu um número considerável de pessoas.

Há ajuda para que novas oportunidades sejam encontradas no mercado de trabalho

De modo geral, o Layoffs Brasil foi criado como um movimento que busca investigar como as demissões causadas pelas empresas podem impactar o país. Mas tem por objetivo, também, ajudar os colaboradores dispensados das empresas de tecnologia a encontrarem uma nova oportunidade dentro do mercado de trabalho.

E é por isso que esse movimento trabalha não só com a criação de relatórios sobre as demissões, mas também com a criação de planilhas ligadas a cada empresa.

Esses documentos, por sua vez, são compostos por dados específicos dos colaboradores, como nível profissional, e-mail de contato e tipo de modelo de trabalho preferido (home office ou híbrido, por exemplo).

A ideia é que, por meio dessa iniciativa, outras empresas, de todo o Brasil, possam ter acesso a esses talentos e contratá-los para o preenchimento de possíveis vagas em aberto.

Por fim, vale reforçar que a divulgação da informação de que as mulheres encabeçam o número de pessoas demitidas nas startups tem causado revolta.

Há quem acredite, inclusive, que as mulheres são sempre as últimas a conseguirem uma oportunidade, mas são sempre as primeiras a serem desligadas, principalmente quando são mães.

