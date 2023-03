Poucos conhecem o BENEFÍCIO que os idosos do Brasil têm direito de pedir

Embora, infelizmente, ainda não seja do conhecimento de 100% da população, os idosos do Brasil contam com diversos benefícios, ligados a inúmeros contextos.

Cabe frisar, ainda, que muitas pessoas até têm conhecimento de tais benefícios, que são verdadeiros direitos de quem já atingiu pelo menos 60 anos de idade, porém, por algum motivo, escolhem não respeitá-los.

Uma vez que os idosos compõem a faixa populacional que mais contribuíram para que o Brasil seja o país que é atualmente, de fato cabe ao Governo Federal lhes fornecer os melhores benefícios como forma de reconhecimento e de zelo para que tenham uma vida mais confortável.

E cabe à população como um todo, por sua vez, ajudar a zelar para que esses benefícios sejam desfrutados em sua plenitude.

E é justamente por isso que a leitura do conteúdo a seguir se faz tão necessária: nela, é apresentado um benefício que nem todas as pessoas conhecem, mas que merece atenção e respeito como os demais.

Os benefícios aos quais os idosos do Brasil têm direito

No Brasil, qualquer pessoa que seja maior de 60 anos de idade passa a ser protegida pela Lei 10.741/2003 que, por sua vez, engloba o Estatuto da Pessoa Idosa. E isso automaticamente garante ao indivíduo inúmeros benefícios que foram criados pelo Governo Federal.

Os idosos podem, entre outras coisas:

Ter acesso gratuito a alguns medicamentos;

Estacionar em vagas destinadas a eles, na rua, em supermercados e em outros estabelecimentos;

Utilizar o transporte público sem nenhum tipo de custo;

Pagar somente metade do ingresso nos teatros e nos cinemas.

De forma geral, o objetivo é garantir os direitos da população brasileira dessa faixa etária, além de garantir que seus respectivos indivíduos se mantenham protegidos e tenham acesso a diversos serviços.

O que muitas pessoas (inclusive idosas) não sabem, porém, é que no ano de 2017 foi criada uma nova lei, que adiciona ao Estatuto da Pessoa Idosa um novo documento.

Documento esse que dá a qualquer idoso de pelo menos 80 anos total prioridade em relação aos demais.

Ou seja:

Por meio dessa medida, chamada de Prioridade Especial, qualquer idoso com 80 anos ou mais pode “passar na frente” de outros idosos na hora de, por exemplo:

Receber atendimento na rede bancária;

Receber atendimento nos órgãos que sejam privados ou públicos;

Adquirir imóveis por meio do Governo Federal;

Embarcar em aviões e ônibus.

A única exceção é adota em casos de emergência, como aqueles ligados à saúde. Em situações como essa, obviamente o idoso que mais necessita de ajuda será atendido primeiro.

Veja também: 25% a mais no benefício! É assim que você pode aumentar sua aposentadoria

A população idosa já possui grande destaque no Brasil

O Brasil já conta com pelo menos 31 milhões de idosos (60 anos ou mais), o que repsenta quase 15% da população.

Esses dados são relacionados ao ano de 2021, e mostram que o número de pessoas nessa faixa etária não para de crescer no país.

Criar medidas que protejam e auxiliem esse público, portanto, de fato é muito necessário.

Veja também: Aposentadoria 2023: posso desistir do pedido após dar entrada?