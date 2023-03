Quando será pago o Vale Gás aos brasileiros; veja o cronograma

O benefício do vale-gás já tem uma nova data para ocorrer, ele é pago de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses os beneficiários recebem o valor que é equivalente à média do preço do botijão de gás. Lembrando que o subsídio é de 100%, anteriormente, ele era de apenas 50%, confira a previsão dos valores e quais pessoas têm direito de recebê-lo.

Quando o benefício será pago?

Com a transição de governo que ocorreu entre os meses de dezembro e janeiro, muitas dúvidas relativas ao auxílio gás começaram a pairar na mente dos brasileiros. Mas após a posse do atual presidente, ele decidiu que o auxílio iria subsidiar 100% do valor do gás de cozinha, além disso, ele continuaria sendo pago a cada dois meses, junto com o Bolsa Família. De acordo com o levantamento feito pelo governo, em fevereiro, quase 6 milhões de famílias receberam o vale gás.

O valor recebido na ocasião foi de R$ 112, por isso, teve várias pessoas que receberam um benefício no mês em questão bastante ‘cheio’, que dizia respeito a R$ 600 do bolsa família mais R$ 112 do vale gás, o que totalizava um pouco mais de R$ 700. Tudo indica que isso irá se repetir no próximo mês.

O auxílio gás é mais um programa social, que foi criado em 2021, a fim de amenizar os efeitos negativos do aumento do botijão de gás, para as famílias de baixa renda. O valor em questão é pago junto com o Bolsa Família, em uma conta digital. E agora, ele será pago mais uma vez no próximo mês, isto é, abril.

Quem tem direito a receber o vale gás?

Para ter direito ao vale gás, o primeiro passo é ter cadastro ativo no CadÚnico, que funciona como a porta de entrada de todos os outros programas sociais. Além disso, a renda per capita da família, precisa ser menor ou igual a meio salário-mínimo. Vale lembrar que até mesmo famílias que já recebem outros auxílios do governo, podem receber.

O valor que a família recebe de qualquer auxílio de transferência de renda, não é usado no cálculo da renda per capita, por isso, todos podem ficar tranquilos. Outro grupo de famílias que são beneficiadas pelo auxílio, são aquelas que no núcleo há alguém que receba o BPC.

Para aquelas famílias que estão no CadÚnico, o pagamento do auxílio gás é realizado diretamente para o responsável familiar, que de preferência, deve ser uma mulher. No caso dos pagamentos do auxílio gás para quem recebe BPC, o valor é pago para o titular do benefício em questão.

