Aposentados estão na lista do dinheiro esquecido; veja como consultar

Com o Sistema de Valores a Receber, você já pensou que pode ter dinheiro esquecido no banco? Principalmente os idosos, mas calma que vamos explicar ao longo do texto como saber se tem ou não.

Segundo informações, são diversos pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que têm dinheiro esquecido no banco, porém não sabem. Para quem não sabe, tem como realizar a consulta pelo CPF.

Aposentados do INSS que tem dinheiro esquecido

Uma ótima notícia, pois o Banco Central já informou que reabriu a consulta de valores esquecidos, e mais de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas com cerca de R$ 6 bilhões para receber. São vários aposentados do INSS que podem estar nessa lista e nem sabem.

A consulta no site dos Valores a Receber é simples e pode ser feita apenas com o documento CPF, e para complementar o Banco Central divulgou que o sistema vai ter algumas novidades como por exemplo a impressão de telas e também de protocolos para compartilhamento no app do WhatsApp, vai ter também a inclusão de todos os valores previstos na norma do sistema Valores a Receber.

Outra novidade, é que terá uma sala de espera totalmente virtual, assim todos os usuários poderão fazer essa consulta no mesmo dia, sem precisar montar um cronograma por ano de nascimento ou até mesmo sobre a fundação da empresa.

Veja também: 25% a mais no benefício! É assim que você pode aumentar sua aposentadoria

Consulta com o CPF

O primeiro passo é entrar no site Valores a Receber, que o Banco Central é totalmente responsável pela administração, assim que entrar no site, deve clicar na opção “Consulte se tem valores a receber”, nessa hora é necessário digitar o número do CPF e também a data de nascimento e depois finalize clicando em “consultar”.

Pronto, o resultado vai aparecer na tela, se caso tem dinheiro ou não, se caso tiver dinheiro esquecido em alguma instituição financeira em seu nome, a mensagem vai constar o valor total e qual o banco responsável por esse pagamento, se caso não tiver nenhum valor vai mostrar “Não foram encontrados valores a receber”.

Viu como fazer a consulta é fácil? Basta ter o CPF em mãos e não precisa sair de casa. A nossa dica é para que você não deixe de realizar uma consulta, pois o Banco Central deseja liberar o dinheiro para todas as pessoas que têm algum valor esquecido na conta.

Veja também: Aposentadoria 2023: posso desistir do pedido após dar entrada?