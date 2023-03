Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2023; entenda o que é e como funciona

É importante lembrar que a Receita Federal informou que as Declarações do Imposto de Renda para pessoa física vai começar no dia 15 de março, essa data foi escolhida para ter uma programação para todas as pessoas usufruir da praticidade pela declaração pré-preenchida, lembrando que esse recurso já tem desde o ano de 2014.

A declaração pré-preenchida, para quem não sabe já vem com alguns dados do ano anterior, que no caso são fornecidos pelo contribuinte, informações como por exemplo sobre os rendimentos, direitos, dívidas, entre outros. Há também outros dados que podem ser obtidos pelas declarações de terceiros, como por exemplo, fontes pagadoras, serviços médicos, entre outros.

É de suma importância destacar que antes de enviar, é dever do contribuinte verificar todos os dados para saber se está correto, esse procedimento a Receita Federal não irá fazer.

Declaração pré-preenchida

Quer verificar a declaração pré-preenchida? É necessário entrar no serviço e escolher a opção “Meu Imposto de Renda” ou pela opção Serviço-eCac.

No ano de 2022, o procedimento era realizado quando o contribuinte escolhia a opção de baixar o programa no computador, no caos no gerador, ele tinha que escolher a opção “Iniciar a declaração a partir da pré-preenchida”.

Assim que era escolhido essa opção, o programa do gerador já abria a página do e-CAC, assim o contribuinte só digitava o CPF e a senha (que no caso é a mesma da conta Gov.br), conta prata ou de ouro. Feito isso, o contribuinte tinha que voltar ao programa e concluir esse procedimento de declaração pré-preenchida, ou seja, só bastava confirmar todos os dados e depois enviar a declaração.

Em 2022 foi ampliado o recurso

O ano de 2022 também foi um marco pois a conta nível prata ou ouro pelo Portal Gov.br foi ampliada para esse tipo de recurso, para ter maior segurança. Cada pessoa podia confirmar os dados ou até alterar ou incluir novas informações que não constava neste formulário na categoria pré-preenchida.

Não tenho conta nesse nível, e agora?

Para as pessoas que não tem conta nesse nível é necessário realizar um cadastro ou pedir para aumentar o nível de segurança, no site ou pelo app.

Somente no ano de 2022, mais de 2.323.269 declarações pré-preenchidas foram entregues, foi realmente um avanço pois no ano de 2021 somente 400 mil foram entregues. Esse número aumentou porque a declaração pré-preenchida tem menos chances de erro e uma chance maior para o contribuinte.

Importante lembrar que neste ano o prazo para enviar as declarações é até o dia 31 de maio.

