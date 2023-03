Novos usuários poderão receber R$ 1 mil no Caixa Tem; veja quem

É usuário novo no banco da Caixa Econômica Federal pelo aplicativo Caixa Tem? Ótima notícia para você, está sendo liberado um crédito de R$ 1 mil, especialmente para pessoas físicas que buscam investir em seu negócio. Os MEIs também não ficam de fora dessa, será liberado crédito de até R$ 3 mil.

É importante ressaltar que esse valor para pessoas físicas é para os antigos tanto para os novos usuários que desejam ser empreendedores, por isso o Caixa Tem está disponibilizando esse valor para fomentar o empreendedorismo no Brasil. Já no casos das pessoas que ainda não regularizaram o MEI podem solicitar o crédito de R$ 1 mil.

Tem regras para poder solicitar essa linha de crédito do aplicativo Caixa Tem?

Sim, tem regras! E para que as pessoas físicas consigam fazer a solicitação do crédito de R$ 1 mil, pode fazer pelo aplicativo, ou seja, totalmente online, entretanto, o cidadão não pode possuir dívidas maiores de R$ 3 mil em bancos, pelo menos até o dia 31 de janeiro de 2022.

Os excessos são somente para casos de financiamento de imóveis ou limites que não foram utilizados. Assim, o empreendedor vai conseguir abrir a sua conta e já fazer a solicitação do crédito de R$ 1 mil.

Já para os MEIs que querem fazer o empréstimo de R$ 3 mil, precisa ir pessoalmente até o banco da Caixa, não pode fazer esse procedimento online, porém os empreendedores que ainda não tem o MEI regularizado pode fazer online.

Como fazer a solicitação?

Entre no aplicativo Caixa Tem, que está disponível para download para Android ou iOS (iPhone), confira se todos os dados estão realmente atualizados, e depois clique em “Cadastre-se e abra a sua conta”. Já fique com alguns documentos em mãos para preencher os campos que eles pedem.

Assim que a poupança Caixa Tem estiver aberta, a própria Caixa será responsável por fazer uma análise e informar em até 10 dias se o crédito será liberado ou não, se caso receber a notificação que ocrédito foi liberado, clique em “Empréstimo – Crédito Caixa Tem”.

O dinheiro do empréstimo vai ficar disponível no aplicativo, lembrando que assim que for aceito a linha de crédito o valor é depositado automaticamente, é válido ressaltar que tem uma taxa de 3,99% mensalmente, e o empréstimo pode ser parcelado em até 24 vezes.

