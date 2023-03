VOCÊ AGUENTA? Saiba quem te bloqueou no WhatsApp com este truque

Finalmente! Sabemos que vez e outra há conflitos entre contatos e o botão de ‘bloquear’ é acionado. Está na dúvida se foi ou não bloqueado por aquele contatinho? Veja esse truque prático que pode te ajudar a conferir isso. Lembre-se, pode doer um pouco, mas logo passa.

Como saber fui bloqueado?

Está desconfiado se foi ou não bloqueado pelo contatinho? É possível descobrir isso de maneira bem simples. Seja Android ou iPhone – o procedimento é o mesmo! Tudo isso é através de alguns testes – antes era possível ver apenas pela foto do perfil ou recado, mas agora a situação ficou um pouco mais complicado.

Visto que às vezes mesmo bloqueado é possível ver alguns vestígios. Veja abaixo o que muda e o que fazer para saber se foi ou não bloqueado.

1. Crie um grupo no WhatsApp e tente adicionar o contato que você acha que possa ter lhe bloqueado. Visto que basta pesquisar pelo seu nome ou número na lupa do WhatsApp. Caso tenha sido bloqueado não será possível adicioná-lo, aparecerá uma opção impossibilitando isso.

2- Envie uma mensagem e veja se é respondido: quando o contato é bloqueado as mensagens não chegam e fica impossibilitando de ver as mensagens, etc.

São simples passos que podem ser feitos para ter certeza se foi ou não bloqueado. Entretanto, o primeiro passo é o mais importante e válido. Visto que agora o WhatsApp possui várias opções de privacidade – bem como esconder o online e muito mais.

O WhatsApp é uma das redes sociais de comunicação mais usadas em todo o mundo. Lembrando que agora é possível ter muito mais privacidade e segurança. Lembrando até mesmo a época do Orkut que os usuários tinham uma gama de possibilidades e funcionalidades admiráveis.

Espera-se que nos próximos anos o WhatsApp evolua ainda mais! Inclusive a conexão gratuita por VPN já é algo que está sendo estudado.

Como bloquear alguém no WhatsApp?

Um dia é da caça e o outro do caçador, né? Caso queira bloquear alguém é bem simples e rápido – e dificilmente o contato irá saber, apenas se realizar esse passo a passo ensinado neste artigo.

Entre na conversa do contato que deseja bloquear;

Toque no nome do contato, a fim de ir para a aba de informações do perfil;

Clique em ‘Bloquear contato’;

Pronto! Após o bloqueio basta confirmação a ação e o outro contato não poderá mais ver o seu status e nem mesmo perfil e recado. Com isso, ficará isento do mesmo e caso troque de ideia, basta fazer o mesmo percurso e clicar em ‘Desbloquear contato’.

E então, bem simples… né?