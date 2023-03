Estes são todos os benefícios do Cadastro Único para 2023; fique atento à lista

Boa notícia! O ano de 2023 mal começou e o Governo Federal já liberou mais de 30 benefícios aos brasileiros cadastrados no CadÚnico. Lembrando que é necessário estar dentro das regras estipuladas pelo Governo Federal para ter direito aos programas sociais e demais benefícios – como descontos em farmácias, etc. Veja o que mudou no CadÚnico 2023 e quais são os benefícios inclusos neste ano!

Cadastro Único 2023

Não é de hoje que o Governo Federal usa o Cadastro Único como banco de dados. Possui mais de 40 milhões de famílias brasileiras inscritas – no qual metade são beneficiárias do Bolsa Família. Entrementes, os demais recebem pelo menos algum tipo de benefício pré-estipulado.

Outros benefícios são poucos comentados – e com isso milhares de brasileiros podem receber e mal sabem! Dentre eles estão auxílios energia, gás, remédios, etc. Veja abaixo o que mudou no CadÚnico neste ano de 2023 e fique atento a todos os detalhes.

Para ter acesso ao Cadastro Único é necessário que a família seja de baixa-renda. Desse modo, a renda per capita deve ser de até R$ 651 ou renda total familiar de no máximo R$ 3.906.

Entrementes, cada benefício social possui suas próprias regras. Bem como o Bolsa Família – que para estar recebendo é necessário viver em situação de pobreza ou extrema pobreza – com renda per capita de no máximo R$ 210.

Desse modo, neste ano de 2023 o CadÚnico irá disponibilizar mais de 30 benefícios aos seus beneficiários.

Leia mais: Quando será pago o Vale Gás aos brasileiros; veja o cronograma

Veja quais são os benefícios do CadÚnico em 2023

Lembrando que neste ano de 2023 o Cadastro Único passou por uma reformulação. Haviam mais de 10 milhões de cadastros irregulares e com isso milhares de pessoas que deviam receber os benefícios estavam sem recebê-los devido a falta de espaço e carência acumulada em decorrências dos cadastros fraudulentos.

Com isso, é interessante ressaltar que o Governo Federal liberou a saída voluntária do CadÚnico e desse modo alguns brasileiros puderam sair sem qualquer dano – os demais que não saíram passarão por um pente-fino a fim de validar os dados e ver se realmente estão dentro dos requisitos dos benefício.

Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Aposentadoria para Pessoa de Baixa Renda;

Casa Verde e Amarela;

Carteira do Idoso;

Telefone Popular;

Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Trabalho Infantil (PETI);

Carta Social;

Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programa Cisternas;

Bolsa Verde;

Bolsa Estiagem;

Passe Livre para Pessoas com Deficiência;

ProJovem – Programa de Erradicação do

Identidade Jovem (ID Jovem);

Programa Brasil Alfabetizado;

Crédito Instalação.

E então, o que achou dos novos benefícios?