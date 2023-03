Novo site paga DE VERDADE até R$ 25 para responder pesquisas

Boa notícia! Muitos brasileiros ainda estão quitando as dívidas de fim de ano e é sempre bom conseguir um dinheiro extra, não é? Através deste site de pesquisas é possível receber até R$ 25 por pesquisa respondida! Lembrando que é uma plataforma internacional que paga em dólares – entretanto, há a conversão direta em real. Tal como as demais, o usuário vai respondendo pesquisas aleatórias e recebe por isso: após fechar o valor mínimo de pagamento pode realizar o saque e ser feliz! Veja como funciona e como começar hoje mesmo a ganhar dinheiro.

Plataforma paga até R$ 25 para responder pesquisas

A plataforma é o SurveyPago. Foi criado nos Estados Unidos e trata-se de uma plataforma única de pesquisas. No qual os usuários são pagos para responderem pesquisas. Lembrando que diferente de outras – é necessário responder corretamente, visto que se o usuário responder ‘de qualquer’ jeito pode ser banido do aplicativo.

Logo após acumular determinados valores, os usuários podem realizar o saque e assim o dinheiro cai diretamente na conta bancária. O aplicativo é totalmente em inglês, desse modo, nem todos podem conseguir utilizá-lo perfeitamente. Ele encontra-se disponível em vários países bem como: Peru, França, Índia, Turquia, Chile, Colômbia e Espanha.

É uma plataforma bastante conhecida e confiável. Lembrando que após cada pesquisa respondida o usuário recebe valores pré-determinados – a fim de atingir a meta mínima de R$ 25 reais e realizar o saque da quantia em questão.

Muitas pessoas não entendem como funcionam estas plataformas. Várias empresas repassam recursos para que empresas intermediárias captem informações sobre determinado serviço ou produto. No caso, a empresa intermediária é a SurveyPago. Com isso, ela consegue entregar uma pequena quantia aos usuários que responderem essas pesquisas. Desse modo, existe toda uma logística por detrás.

Veja abaixo como é simples se cadastrar na plataforma e começar a ganhar dinheiro!!

Leia mais: Melhores aplicativos para RENDA EXTRA em 2023

Como se inscrever e começar a ganhar dinheiro

É necessário ser maior de idade e possuir uma conta bancária. Então, basta seguir os passos abaixo e começar a ser feliz!

Entre no site oficial da plataforma ( surveypago.com );

); Clique em “Join Our Panel”;

Preencha suas informações pessoais e dê prosseguimento;

Vá até o painel principal e veja as pesquisas disponíveis.

Prontinho! Com base nisso é possível realizar o cadastro no SurveyPago e desse modo conseguir trabalhar poucas horas diárias no aplicativo e conseguir uma excelente remuneração.

Lembrando que embora os valores sejam baixos – realizando essa ação em vários outros aplicativos já se torna algo rentável – isto é, uma excelente renda extra para conseguir um adicional no fim do mês.