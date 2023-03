Clientes agora podem aumentar o limite do cartão dentro do Nuabank; veja o que mudou

O Nubank é uma referência de banco digital aqui no Brasil, por ter fácil de mexer e sempre está em constante atualização. Dessa vez é possível ajustar o limite no cartão de crédito, por mais que o banco gosta de ser generoso e sempre liberar crédito para as pessoas, para alguns isso é difícil acontecer.

Muitos reclamam que quando fazem a conta do Nubank o crédito vem apenas R$ 50,00, porém a intenção do banco é fazer com que a pessoa gaste e tenha o compromisso de pagar na data certa, para criar uma educação financeira, desta forma, o pagamento sendo feito no dia certo eles liberaram mais crédito, pagar antes da data também é um bom negócio.

Pessoas com histórico financeiro ruim

Como dito acima, quando uma pessoa tem um histórico financeiro ruim o banco não libera um valor generoso, para assim evitar o calote e que a pessoa fique com mais dívidas, por isso o crédito começa a ser liberado aos poucos conforme a pessoa for pagando corretamente.

Por isso, a instituição Nubank teve a ideia de criar o recurso “construir limite”, assim a própria pessoa pode escolher o valor que deseja gastar no cartão, e o melhor de tudo é que não precisa de aprovação.

Fique conosco que vamos te ensinar como funciona esse novo recurso.

Veja também: Governo aumenta seguro-desemprego para R$ 1.320 em maio; veja os detalhe

Construir limite no Nubank

A pessoa que deseja construir o seu limite de crédito através do banco Nubank, deve entrar no aplicativo e escolher a opção “Reservar valor como limite”, assim deve ser escolhido o valor que deseja reservar, lembrando que o valor deve estar na conta, assim que informar esse valor é retido e se transforma em crédito.

Livia Chanes, que é líder da operação Nubank Brasil, informa que essa função construir limite é uma maneira simples e prática, e que já foi liberada para mais de 5 milhões de pessoas que tinham pouco limite de crédito.

Para entender melhor, vamos citar um exemplo: uma pessoa deseja fazer uma compra que custa R$ 100, e com essa função construir limite ela pega e reserva R$ 200,00 como limite de crédito, esse valor vai ficar “preso” no cartão até ser efetuado o pagamento desse cartão, já o restante do dinheiro pode ser retirado assim que quiser.

Assim que o pagamento ocorrer, a pessoa escolhe se deseja continuar construindo o limite ou se retira o dinheiro que ficou reservado como crédito, ou seja, a quantia que ficou guardada serviu para o caso do não pagamento, assim o banco não leva um calote e tem o valor guardado daquela fatura.

Veja também: Nubank anuncia notícia vantajosa para seus clientes! Recompensas serão distribuídas