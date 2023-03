ALERTA GERAL para quem vai continuar dentro do Bolsa Família

O programa social do Bolsa Família está dando o que comentar neste ano de 2023, isso porque antes o nome era Auxilio Brasil, devido ao governo do Jair Bolsonaro, mas agora em março foi lançado oficialmente com o nome Bolsa família e também novas condições do programa.

O objetivo principal do programa, como destaca o Governo Federal, é dar auxílio para as famílias brasileiras que têm inscrição no CadÚnico em situação de pobreza, e de extrema pobreza. Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, fez um comunicado com 7 tópicos para ajudar os beneficiários que continuarão no programa para saber como irá funcionar.

Comunicado do Ministro Wellington Dias

“Queremos tirar o Brasil do mapa da fome, incluindo também a exclusão da insegurança alimentar e nutricional, queremos também tirar as pessoas da miséria e da pobreza para conseguir ampliar essa classe média. Foram cerca de 11 anos (2003 a 2014) para chegar nessa meta, e até 2026 queremos que toda medição comprove o cumprimento desses objetivos”.

O ministro aproveitou a oportunidade para falar sobre um assunto que causa algumas dúvidas, como o caso de uma pessoa que está incluída no programa e arrumar um emprego. Wellington afirmou que eles vão analisar qual será a renda da pessoa e se caso ultrapassar o per capita de meio salário, vamos ser comunicados pelo próprio sistema, assim saberão se a pessoa vai sair ou continuar.

Veja também: Caixa libera mais de R$ 2 MIL para os brasileiros que estiverem neste grupo

Informações sobre o Bolsa Família 2023

O primeiro ponto que podemos destacar é que o valor do benefício irá continuar os R4 600,00, um valor que é de R$ 142 por membro da família que corresponde ao Benefício de Renda de Cidadania, e se caso o valor não for suficiente para a família, vai ter um benefício complementar.

Outro ponto que todos estão comentando é sobre os R$ 150,00 a mais para a família que têm crianças de até 6 anos e um adicional no valor de R$ 40,00 para famílias que têm adolescente entre 7 a 18 anos e também para gestantes.

Outro ponto que todos estão comentando é sobre os R$ 150,00 a mais para a família que têm crianças de até 6 anos e um adicional no valor de R$ 40,00 para famílias que têm adolescente entre 7 a 18 anos e também para gestantes.

É importante ressaltar também que a renda para a entrada do programa foi alterada, de R$ 210 para R$ 218, ou seja, assim será possível que mais famílias entram no programa que estão em situação de insegurança alimentar.

Veja também: Benefícios do governo: veja os 4 principais que serão pagos em 2023