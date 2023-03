Mais 3 milhões vão receber o abono do Pis em 2023; veja se você está na lista

Não é de hoje que os trabalhadores aguardam ansiosamente pelos repasses do PIS/Pasep. Neste ano ocorreu uma grande surpresa! Mais de 3 milhões de trabalhadores ganharam o dinheiro de receberem o abono salarial. A Dataprev – empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social, realizou uma nova varredura de dados e com isso milhares de trabalhadores passaram a ter direito ao abono salarial deste ano de 2023. Lembrando que os valores variam entre R$ 108,50 e R$ 1.302. Veja como saber quem tem direito e como consultar os valores

PIS/Pasep 2023 ganha novos beneficiários

Lembrando que os repasses do PIS/Pasep deste ano de 2023 é com base no ano de 2021. Depois da revisão do banco de dados dos trabalhadores – a Dataprev atualizou o números de beneficiários do repasse e milhares de brasileiros receberam o direito do abono.

Lembrando que seus respectivos nomes já foram entregues ao financeiro – a fim de ir para a folha de pagamentos. O ‘erro’ deu-se em conta do atraso ou equívoco dos empregadores no envio dos dados ao Governo Federal.

Há cadastros duplicados, incompletos, etc. Vários são os problemas que ocasionam atrasos no recebimento e processamento dos dados em questão. Muitos dos beneficiários deveriam ter recebido no mês de janeiro e fevereiro – os trabalhadores afetados (obrigatoriamente deviam ter recebido em janeiro ou fevereiro) irão receber todos no dia 17 de abril.

É importante estar devidamente cadastrado no eSocial – visto que suas informações facilitam bastante o processamento de dados a fim de saber os devidos valores do abono salarial. Visto que ele leva em consideração o tempo de serviço dos trabalhadores no respectivo ano-base.

Os trabalhadores que trabalharam 12 meses – irão receber o salário cheio, caso contrário, receberão o proporcional aos meses trabalhados. Sendo necessário ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base.

Como saber se tenho direito a receber e valores?

Os valores e consulta só estarão disponíveis a partir do dia 5 de abril. Lembrando que os repasses irão ocorrer entre o mês de abril e o mês de julho. Visto que os novos valores e consultas estarão disponíveis através dos canais de atendimento do Ministero do Trabalho e Emprego.

Sendo possível consultar através do endereço de e-mail ou simplesmente aguardando a data estipulada e indo até o aplicativo bancário responsável pelo abono salarial a fim de verificar as novas transações e valores a receber.

Visto que o valor é calculado com base na quantidade de meses trabalhados. O valor mensal é de R$ 108,50. Portanto, basta multiplicar R$ 108,50 pela quantidade de meses trabalhados no ano de 2021. Com isso, rapidamente irá conseguir saber os valores a receber e aguardar o dia 17 de abril a fim de receber os repasses.