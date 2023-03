Botão “Newsletter” para WhatsApp: veja para que ele servirá

Não é exagero afirmar que o WhatsApp é um dos principais aplicativos de troca de mensagem do mundo, se não for de fato o principal.

E todo esse se destaque se deve não só à facilidade com a qual seus usuários podem se comunicar com qualquer pessoa: se deve, também, às criativas funcionalidades que cada vez mais têm feito parte desse app.

Elas inovam tanto a forma como enviamos e recebemos mensagens e nos expressamos (por meio e áudios, textos e gifs, por exemplo), quanto a forma como lidamos com a comunicação como um todo e até mesmo com nossa vida financeira, por meio do recurso de envio de dinheiro.

Agora, ao que tudo indica, o WhatsApp irá inovar com mais uma funcionalidade, como explicado no tópico a seguir.

Do que se trata a “Newsletter” do WhatsApp, afinal

A Newsletter do WhatsApp foi anunciada recentemente pelo site Wabetainfo, que nada mais é do que um portal especializado em tudo que diz respeito a esse aplicativo.

Não se trata, portanto, de um anúncio oficial da empresa Meta, mas tudo indica que muito em breve os usuários terão acesso a essa que será uma funcionalidade ligada ao envio de arquivos e textos.

Quem já é cadastrado na newsletter de alguma empresa, por sinal, encontrará semelhanças no que diz respeito a essa iniciativa do WhatsApp.

Afinal, assim como já acontece no mundo dos sites e blogs, para receber a Newsletter de uma empresa, por exemplo, dentro do aplicativo, será preciso fazer um cadastro. E, quando não houver mais interesse no recebimento, bastará se descadastrar.

A modalidade seguirá os moldes já adotados nas newsletters tradicionais, permitindo o envio de conteúdos exclusivos para as pessoas cadastradas.

Portanto, é uma proposta muito diferente das adotadas dentro dos grupos atualmente.

O recurso Comunidades já está disponível no aplicativo

Na lista de funcionalidades recentes lançadas pelo WhatsApp, e que já estão em funcionamento, tem destaque a função Comunidades.

Ela já havia sido anunciada no ano passado (2022), mas começou a ser liberada para os usuários brasileiros somente agora em 2023 por conta dos testes que estavam sendo feito e, também, por conta das eleições.

E seu funcionamento também não é similar aos grupos, necessariamente.

Por meio desse recurso, cria-se na verdade uma espécie de “guarda-chuva”: há uma espécie de “mega grupo” sobre um determinado assunto e, dentro dele, o administrador pode inserir até 50 grupos de assuntos correlatos.

Uma comunidade sobre tecnologia no WhatsApp, portanto, pode ter um grupo sobre Inteligência Artificial, outro sobre smartphones e outro sobre robótica, por exemplo.

Trata-se, por sinal, de uma ótima funcionalidade para ser explorada por escolas e empresas, embora esteja sendo liberada aos poucos para o público.

Vale salientar, ainda, que não é preciso criar grupos do zero: ao utilizar o recurso Comunidades do WhatsApp o usuário administrador do espaço criado pode inserir nele grupo que já existam, e dos quais faça parte.

