MUDOU? É assim que você deve renovar sua CNH a partir de 2023

Atualmente, um dos documentos mais importantes que há no Brasil é a CNH, pois com ela, é possível dirigir de maneira legal em todo território nacional e no estrangeiro, desde que tenha algum tipo de acordo com o Brasil. Nos últimos meses, a CNH passou por várias mudanças, tanto no que diz respeito às suas regras quanto ao seu design, o que a deixou mais bonita e também, mais abrangente, entenda.

Quais foram as mudanças da CNH?

O Contran divulgou recentemente várias regras envolvendo a CNH, o órgão regulamentador em questão, definiu várias novas regras para a CNH. Mas uma das mudanças mais visíveis, por exemplo, é acerca do design do documento, que agora, tem a adição de algumas subcategorias, além de uma variedade de cores no campo das informações. Lembrando que quem renovou a CNH antes da atualização, não precisa renovar antes do prazo de vencimento somente para pegar o modelo novo.

Quando os condutores perceberam que a nova CNH possuía um novo layout, ficaram com bastante medo, de precisar pagar uma renovação. Mas isso não precisará ser feito, a CNH só ficará inválida quando chegar o seu vencimento. E as categorias já conhecidas permanecerão em ação, isto é, categoria A, B, C, D e E.

Contudo, houve a adição de algumas subcategorias, a saber: B1, C1, C3, C1E, D1 e D1E. Elas servem apenas para que quando o motorista brasileiro for trafegar fora do país, ele possa ser identificado facilmente. A mudança em questão é fruto de um acordo com Viena.

Qual a nova validade da CNH?

O prazo de validade para renovar a CNH, agora, é de 10 anos, anteriormente, o prazo era de apenas 5. Essa mudança deixou todos os brasileiros felizes, pois terão mais tempo para efetuar a renovação. Mas vale lembrar que a depender da idade do condutor, o prazo em questão muda também.

Isto é, o prazo de vencimento de 10 anos, só é válido para os motoristas com idade de até 49 anos, ou seja, até a idade em questão, o motorista precisa renovar a cada 10 anos. Por exemplo, se ele tirou a primeira habilitação em 2022, ele só precisará renovar em 2032, caso sua idade seja inferior aos 49 anos.

Todavia, se o motorista tiver idade entre 50 e 69 anos, o prazo para renovação cai pela metade, ficando em 5 anos. E a partir dos 70 anos, é preciso que o condutor renove a habilitação a cada três anos.

