DETRAN manda recado GERAL e alerta sobre golpe do falso leilão

Atualmente, é preciso que as pessoas fiquem atentas a literalmente qualquer informação que encontram na internet, e isso diz respeito até mesmo aos conteúdos que utilizam o nome do Detran.

Afinal, a facilidade com que cada vez mais golpes são criados e aplicados de diversas formas é imensa, e não são poucas as pessoas que estão sendo feitas de vítimas. Aliás: no que diz respeito ao Detran, especificamente, existe mais de um tipo de golpe em andamento, o que faz com que o cidadão precise redobrar sua atenção.

Um desses golpes, porém, tem ganhado destaque, por conta do número de denúncias ao qual está ligado, como explicado no próximo tópico.

Golpe que utiliza o nome do Detran tem feito diversas vítimas

O golpe em questão se baseia na realização de falsos leilões, a fim de obter dinheiro das vítimas. E, infelizmente, essa prática tem se tornado cada vez mais comum.

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do estado de Goiás tem emitido inúmeros alertas ligados a esse assunto, uma vez que recebeu inúmeras reclamações no decorrer dos últimos dias.

Em resumo, os golpistas criam sites nos quais simulam que estão vendendo veículos por meio de leilões, utilizando o nome do Detran. Ocorre, porém, que tanto os sites quanto os veículos são falsos, mas nem todas as pessoas se atentam devidamente a isso e, portanto, acabam se tornando vítimas.

Outros golpes, igualmente comuns no momento, estão relacionados à inscrição para a CNH Social e até mesmo relacionados à emissão de boletos relacionados aos serviços oferecidos pelo Departamento.

Veja também: Motorista de Uber tem que ser MEI? Categoria pode ter exigências

É muito importante saber como se proteger nesses casos

Diante de qualquer situação como as acima citadas, o cidadão pode (e deve) entrar em contato diretamente com a Ouvidoria ou com outro canal por meio do qual o Detran faça atendimento, a fim de fazer um registro relatando a tentativa de golpe.

Desta forma, os casos podem ser encaminhados para a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a fim de serem devidamente investigados.

E isso, obviamente, diz respeito não só aos acontecimentos ocorridos em Goiás, mas também àqueles de qualquer outra parte do Brasil.

No mais, é imprescindível que o cidadão esteja sempre muito atento, principalmente por que, ao perderem um site, os golpistas rapidamente conseguem criar outros, nos quais conseguem se passar pelo Detran.

Caso encontrem informações e oportunidades que estejam ligadas à habilitação, veículos ou serviços gerais ofertados por esse Departamento, e que pareçam ser “boa demais para serem verdade”, o primeiro passo a ser dado é, de fato, desconfiar.

O segundo passo é entrar no site oficial do estado em que reside (no caso de Goiás esse site é o www.detran.go.gov.br) e cruzar as informações que ali constam com as informações encontradas em outro endereço da web.

Afinal, é justamente em seu site, e somente nele, que o Detran publica informações oficiais sobre leilões e outros assuntos que lhe cabe.

Veja também: Pediu demissão? Descubra quais são os seus direitos AGORA!