Estava demorando! Novo GOLPE já utiliza inteligência artificial para ser cometido

O uso da inteligência artificial já está em andamento no mundo todo, sendo aplicado em diversas frentes. E, como já era de se esperar, trata-se de um uso que já está sendo feito até mesmo pelos criminosos.

O conceito geral, como um todo, não muda: os golpistas utilizam uma oferta tentadora de “dinheiro fácil”, a fim de conseguirem fazer vítimas por meio da venda de supostos serviços que utilizam o nome de tecnologias famosas.

Porém, tudo não passa realmente de mais um golpe que está sendo aplicado.

Mas, como explicado durante a leitura a seguir, é possível não cair nessa armadilha, e nem em muitas outras que utilizam a inteligência artificial e outras tecnologias para enganar as pessoas.

Novo golpe utiliza a inteligência artificial do ChatGPT para fazer vítimas

Atualmente, é praticamente impossível falar de inteligência artificial sem pensar imediatamente no ChatGPT.

Essa ferramenta ficou famosa no mundo todo pelo fato de que, após ser treinada por muitos anos, hoje consegue auxiliar seus usuários de diversas formas, sempre por meio de textos.

Quem tem uma dúvida muito específica sobre determinado assunto, por exemplo, pode perguntar ao ChatGPT e receberá uma resposta imediatamente. E quem precisa de um texto abordando um tema muito específico também consegue o mesmo resultado através do “robô” que existe por trás dessa tecnologia.

Há, inclusive, quem diga que essa inteligência artificial irá aos poucos acabar com o trabalho de redatores e jornalistas, embora isso, ao menos por agora, pareça algo extremamente distante de acontecer.

Ocorre, porém, que o ChatGPT tem chamado atenção não só de estudantes e profissionais, por exemplo, mas também de criminosos que aplicam golpes para obter dinheiro.

A “moda” do momento é justamente utilizar o nome dessa ferramenta para fazer vítimas.

Funciona da seguinte forma:

Por meio de divulgações na rede de display do Google, incluindo o Youtube, os golpistas não só oferecem o acesso diferenciado a algumas funcionalidades do ChatGPT por R$ 150, como também prometem a obtenção de lucros iguais ou maiores que esse valor, para quem se propor a realizar atividades simples por meio da ferramenta.

Ao clicarem no link e seguirem as instruções, porém, as pessoas percebem que se trata de algo inverídico.

Esse novo golpe tem sido chamado de Chat Money pelas autoridades.

É preciso ter atenção redobrada em relação a qualquer link

Por mais que a inteligência artificial tenha evoluído cada vez mais, e de fato possa fazer coisas fantásticas, é imprescindível que as pessoas não se deixem levar pela promessa de dinheiro fácil e rápido.

Logo, ao se depararem com algo do tipo, seja ligado ao ChatGPT ou não, o mais indicado é jamais clicar em nenhum link, e buscar imediatamente por informações na internet e relatem a experiência de outras pessoas em relação a o que foi ofertado.

