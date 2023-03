Auxílio Gás será pausado neste estado brasileiro; veja o porquê

O auxílio Gás será pausado neste mês de março, logo no mês em que o programa Bolsa Família é lançado oficialmente em 2023. Cerca de 6 milhões de pessoas recebem o auxílio junto com o Auxílio Brasil (que agora passará a se chamar oficialmente Bolsa Família).

O Governo federal já avisou que vai pausar esse repasse temporariamente, pois segundo as regras do auxílio Gás, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, deve fazer esse pagamento para os beneficiários a cada dois meses, ou seja, se receberam mês de fevereiro, março pausa e volta somente no mês de abril.

É válido ressaltar que por mais que no mês de março o repasse do auxílio Gás não seja feito, não tem ligação pelo motivo de ser o lançamento do novo Bolsa Família, e o governo informa que também não tem haver com as mudanças que estão acontecendo nos programas sociais. Porque já está prescrito que o valor do auxílio Gás é pago a cada 2 meses, então será pago nos meses:

Fevereiro (já feito)

Abril

Junho

Agosto

Outubro

Dezembro

Pagamento somente no mês de abril

O pagamento do auxílio Gás é um benefício social do governo federal para as famílias que têm inscrição no CadÚnico e que estão em situação de vulnerabilidade social, para assim as famílias terem condição de comprar o gás de cozinha. No entanto, não são todos que recebem esse auxílio, pois não tem recursos para atender todos que têm inscrição.

Então a equipe do governo faz uma análise para averiguar as famílias que mais precisam para fazer esse repasse, é importante ressaltar também que neste ano de 2023 não vai ocorrer mais inclusão de novas famílias no programa social.

Pagamentos

Já os pagamentos não passaram por mudanças, será feito a cada dois meses para as famílias que foram selecionadas, e os mesmos poderão realizar o saque na Caixa Econômica Federal, ou na lotérica, ou movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem.

As pessoas que possuem o cartão com a marca do Auxílio Brasil ou Bolsa Família também conseguem movimentar esse dinheiro no cartão, pois os repasses são feitos juntos.

O aplicativo Caixa Tem está disponível para download no Play Store, tanto para Android como iOS (iPhone). Quem quiser obter mais informações pode entrar em contato pelos números 111 (Banco Caixa) ou 121 (Ministério da Cidadania).

