ATENÇÃO! Inep confirma novidades para ENEM 2023; veja o que muda

O Exame Nacional do Ensino Médio, ou melhor, o Enem, é uma prova realizada anualmente por estudantes no Brasil que, coordenada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é responsável por servir como meio de acesso ao Ensino Superior.

Nesta última terça-feira (28) foram divulgadas as listas da primeira chamada das universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, no qual milhares de estudantes já foram aprovados e poderão realizar a matrícula na instituição escolhida nos próximos dias.

Para aqueles que não conseguiram a aprovação ou aqueles que farão a prova para valer neste ano, as informações a respeito do Enem 2023 foram divulgadas! Veja quais são as novidades e o que você já precisa saber para as provas.

Entendendo o Enem

Basicamente, o Exame Nacional do Ensino Médio possui como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes que concluem o Ensino Médio e oferecer uma referência para que as instituições de Ensino Superior, sejam elas públicas ou privadas, possam selecionar os candidatos que vão ingressar em seus cursos de graduação.

Além disso, o Enem é também utilizado como uma ferramenta para medir a qualidade do Ensino Médio no país, visto que a prova é composta por questões que abrangem diversas áreas do conhecimento, contendo as provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Redação e Linguagens.

Dessa forma, a partir do resultado das provas, os estudantes podem usar suas respectivas notas em plataformas governamentais de seleção e acesso ao Ensino Superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Enem 2022

No ano passado, alunos de terceiro ano, treineiros e demais estudantes realizaram as provas do Enem durante os dias 13 e 20 de novembro e, em fevereiro, estes puderam utilizar suas respectivas notas para fazer o que chamamos de “jogar” no Sisu, que é quando o estudante usa o resultado da prova para se inscrever como candidato a alguma vaga específica nas universidades públicas do país através da plataforma de seleção.

Este processo durou alguns dias e o resultado final já foi divulgado no último dia 28, no qual milhares de estudantes foram aprovados na primeira chamada e poderão, enfim, realizar suas matrículas em uma universidade.

No entanto, aqueles que ainda não conseguiram aquela vaga desejada, ainda há esperanças! Isso porque, ao longo das próximas semanas e, até mesmo, meses, novas chamadas são divulgadas e estudantes que se inscreveram para a lista de espera poderão ainda ser convocados.

Para aqueles que, neste ano, não serão mais treineiros, ou para aqueles que não conseguiram a aprovação nas últimas edições do Enem, é importante que já se atentem às informações já divulgadas a respeito das provas de 2023.

Enem 2023: como será?

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo Enem, as provas deste ano de 2023 contarão com uma novidade: o estabelecimento de um novo recurso de acessibilidade para aqueles candidatos com alguma deficiência visual.

Para estes, a mudança será no Cartão-Respostas, o gabarito, que será impresso em uma fonte padrão maior do que as anteriores, oferecendo melhores condições para este grupo na hora de finalizar a sua prova. Além disso, a folha de redação também será maior.

A próxima edição do Enem já conta com suas principais datas definidas, que ficará o seguinte: