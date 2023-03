Benefícios do governo: veja os 4 principais que serão pagos em 2023

Neste texto vamos citar especialmente 4 benefícios que o governo já afirmou que estão liberados para esse ano de 2023. Sabemos que a lista de benefícios sociais por parte do governo é grande, mas vamos contar detalhadamente sobre esses 4 para tirar todas as dúvidas.

Abono Salarial PIS/PASEP

O abono salarial do PIS/PASEP já foi bastante comentado neste ano, pois é um benefício pago anualmente para as empresas privadas em todo o Brasil. Quem pode ter direito, precisa:

Ter cadastro no PIS e carteira assinada em que o primeiro registro aconteceu há pelo menos 5 anos

Ter recebido remuneração menor que 2 salários-mínimos no ano usado como base para pagamento

Ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no último ano usado como base para pagamento do PIS.

Porém, precisa também de outros fatores para ter direito ao abono, é de extrema importância que a empresa onde o trabalhador trabalha precise estar com os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Se caso estiver errado, avise a empresa para fazer alteração nas informações, porém com esse fator pode fazer o seu pagamento ficar em atraso.

Bolsa Família

O programa social do Bolsa Família é o maior de todos, anteriormente era conhecido como auxílio Brasil, mas neste mês de março o programa volta oficialmente a ser chamado de Bolsa Família e continua com o mesmo valor pago R$ 600,00 para as famílias.

O governo Lula junto com sua equipe já informou que deseja fazer um pagamento extra para as famílias do Bolsa Família que têm mais integrantes. Os requisitos para poder receber o benefício Bolsa Família são:

Renda familiar máxima de R$ 210,00 por membro

Não receber nenhum benefício previdenciário que ultrapasse a renda máxima permitida

Ter inscrição no CadÚnico

Auxílio Gás

Criado pelo Ministério da Cidadania no ano de 2021 para auxiliar financeiramente as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, principalmente nesta época ao qual muitas famílias estavam sofrendo e passando muitas dificuldades pela crise da pandemia do Covid-19.

O auxílio Gás é para ajudar as famílias a comprarem o botijão de cozinha, as regras para ter esse benefício são:

Inscrição atualizada no Cadastro Único (Principalmente, pessoas que recebem o BPC também poderão receber o auxílio gás)

Renda menor ou igual a meio salário mínimo por membro

Com a maior quantidade de pessoas na família

Quem recebe benefício do Bolsa Família

Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS)

Para quem não conhece sobre o BPC-LOAS, é um benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para as pessoas que não contribuíram com a Previdência, é importante destacar que esse benefício não é aposentadoria e sim um benefício social para as famílias de baixa renda.

E para receber esse benefício é necessário fazer um cálculo da renda per capita da família, ou seja, o total da renda dividido pela quantidade de membros da família, pelos requisitos, a família que recebe no máximo R$ 325 por pessoas, ou seja, ¼ salário mínimo neste ano de 2023, já pode estar incluso para receber o benefício.

