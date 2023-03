Quem está desempregado pode pagar o INSS? Veja como funciona

Realmente quando alguém perde o emprego fica complicado pagar o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), porém nesses casos é bom o trabalhador saber que ele pode garantir o direito da sua aposentadoria. Isso porque através das contribuições que ele conseguiu fazer através do facultativo, ou seja, pagamento para quem não tem renda própria e deseja continuar sendo beneficiado e protegido pelo órgão.

Para o trabalhador que já teve a carteira assinada porém agora ficou desempregado, é essencial continuar recolhendo para o órgão, para que assim futuramente você consiga se aposentar e evitar problemas. Vamos explicar como garantir sua aposentadoria mesmo estando desempregado.

Quero contribuir com o INSS, porém estou desempregado, o que faço?

Primeiramente, é importante ressaltar que a pessoa que trabalha de carteira assinada, automaticamente é obrigada a contribuir com o INSS, que no órgão é conhecido como segurados obrigatórios. Então, se a pessoa teve a carteira assinada ou exerceu em algum tempo atividade profissional, seja liberal ou autônomo, teve que recolher o órgão todo mês, por se tornar obrigatório.

Então se você foi empregado de carteira assinada, esse recolhimento já era automaticamente descontado do seu salário. Outra forma de filiação para o órgão do INSS é conhecido como segurados facultativos, essa é uma modalidade para as pessoas que não exercem atividade remunerada, como por exemplo pessoas desempregadas.

Elas acabam pagando o INSS por conta própria para conseguir ao menos garantir o seu direito da Previdência Social, lembrando que o tempo de contribuição é fundamental para poder conseguir dar entrada em alguma aposentadoria, pois o sistema da Previdência Social é através do contributivo, assim a pessoa pode contribuir antes e receber depois.

Ou seja, se você paga o Instituto Nacional do Seguro Social neste exato momento, você está contribuindo com a aposentadoria de outros segurados também, que no caso fizeram o pagamento no passado. E assim vai acontecer adiante, quando chegar a hora de você se aposentar, as pessoas que estarão ativos na época vão contribuir com a sua aposentadoria, esse é o processo.

Veja também: Benefícios sociais SECRETOS que você pode ter direito e nem sabia; veja a lista

Como contribuir como segurado facultativo?

Como dito acima, as contribuições para essa modalidade de segurados facultativos são feitas pela própria pessoa, deve gerar uma guia da Previdência Social, pode ser pelo site ou, se desejar, pode comprar um carnê e preencher manualmente para ter o controle dos pagamentos mensais.

Mas é importante lembrar que o pagamento deve ser feito até o dia 15 de todo mês, se por acaso acontecer dessa data ser feriado ou cair aos finais de semana, o pagamento deve ser adiantado e não deixado para pagar depois no dia útil.

Hoje em dia não é possível antecipar todas as contribuições, então se você está neste caso de estar desempregado e falta pagar um ano para conseguir a sua aposentadoria, não tem como pagar tudo em apenas 1 vezes, porém tem a opção de conseguir fazer esses pagamentos trimestralmente.

Veja também: Receba R$ 1,3 mil por mês sem NUNCA ter pago o INSS na sua vida