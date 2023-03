600 mil brasileiros esqueceram mais de R$ 1.000 no banco; você pode estar na lista

Na última terça-feira (28) o Banco Central fez um comunicado ao qual milhares de brasileiros estavam esperando, a abertura para fazer consultas no Sistema de Valores a Receber – SVR – essa consulta é referente a valores que ficaram esquecidos nos bancos por diversos brasileiros. Segundo dados, mais de 643.105 pessoas têm mais de R$ 1 mil para sacar.

Com isso, muitos brasileiros ficaram curiosos para saber quem está nesse meio e tem uma quantia esquecida em alguma instituição financeira. Segundo os dados das pesquisas, revelam que cerca de 62,55%, que no caso é considerado a maioria, são as pessoas que têm R$ 10,00 na conta, que equivale a 29,2 milhões de pessoas.

Logo depois nessa lista, entram as pessoas que tem para receber de R$ 10 até R$ 100, que equivale a 26,05%, já nas contas que tem o valor de R$ 100 até R$ 1 mil, equivale a cerca de 4,6 milhões de pessoas.

Lembrando que esses dados são referentes ao total de pessoas que têm dinheiro esquecido na conta, por mais que uma pessoa tenha mais de uma conta aberta e com dinheiro esquecido, esses dados foram feitos pelo Banco Central no mês de janeiro deste ano.

Quero consultar, como faço?

Quem tiver interesse em saber se tem algum valor esquecido através da consulta, pode entrar no portal Valores a Receber, lá terá infomrações para tirar todas as dúvidas de como realizar o saque e como será a devolução dessas quantias para pessoas físicas e pessoas jurídicas, e também para pessoas falecidas.

No portal a pessoa consegue encontrar todo tipo de informação. O Sistema de Valores a Receber afirmou que tem R$ 6 bilhões de valores esquecidos registrados em mais de 38 milhões de CPFs e 2 milhões em CNPJ.

Saques liberados

É importante lembrar que por mais que o aviso foi dado na terça-feira (28) os saques só estarão liberados a partir do dia 7 de março às 10h00, as mudanças que o Banco Central informou são:

Inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma, ampliando a possibilidade e o montante a receber

O compartilhamento e impressão das telas e protocolos de solicitação do SVR, incluindo o WhatsApp

Sala de espera virtual para manter o SVR aberto por prazo indeterminado, com acesso sem agendamento

Consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, informando os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor

Mais transparência para quem tem conta conjunta: Se um dos titulares solicitar o valor via SVR, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solicitação, como valor, data e CPF de quem solicitou.

