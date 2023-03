Saque antecipado do FGTS chega ao fim no mês de março para todos os brasileiros?

Não é de hoje que os brasileiros aguardam ansiosamente pelo mês de seu aniversário para sacarem uma parte do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Entretanto, a partir deste mês de março alguns trabalhadores poderão receber pela última vez os seus respectivos repasses oriundos do saque-aniversário. Entenda a situação e se de fato irá acabar para todos os trabalhadores.

Saque antecipado do FGTS vai acabar?

Existem inúmeras modalidades de saque do FGTS e dentre elas a mais popular é o saque-aniversário. Porque todo ano o trabalhador consegue retirar uma parte do dinheiro acumulado. É uma modalidade opcional, entretanto, muitos aderem a ela e possuem até dois meses após o dia do seu aniversário para realizarem o resgate.

Há várias razões que o trabalhador pode usar para sacar o benefício – e todos elas se dar em motivo de urgência ou extrema necessidade. Bem como doenças graves, transição da aposentadoria ou financiamento de imóveis – que é uma prática adotada pelo Governo Federal.

Todo trabalhador que está devidamente cadastrado e sob as leis trabalhistas tem direito ao FGTS. Entretanto, o Governo Federal entendeu que o saque-aniversário desvia o real intuito do FGTS, visto que muitas instituições financeiras estavam realizando a antecipação de até 10 anos do FGTS.

Com isso, concedia linhas de crédito com base no FGTS futuro, que ainda iria cair na conta do beneficiário – claro, com base nos valores ali acumulados. Entretanto, é válido lembrar que após aderir a modalidade de crédito – o trabalhador fica com o saldo bloqueado e só pode sacar após o término do débito.

Portanto, ainda não sabe-se ao certo se o saque-aniversário vai acabar. Entenda a situação e veja qual a posição do Governo Federal mediante a isso.

Governo Federal promete pensar sobre o assunto

Neste mês de março tudo será decidido. Há algumas semanas foi confirmada a reunião que iria acontecer neste mês de março a fim de discutir este assunto. Desse modo, Luiz Marinho – Ministro do Trabalho e Emprego, afirmou que os trabalhadores que anteciparam o saque-aniversário neste mês, caso necessitem, podem solicitar a outra modalidade (saque-rescisão) no mês de março.

Desse modo, indica que o saque-aniversário será ‘nulo’ visto que um bloqueia o saque do outro. Entretanto, até agora ninguém confirmou se será ou não suspenso – mas tudo indica que brevemente seja suspenso porque o Ministro já demonstrou sua insatisfação com a modalidade.

E em nota há alguns meses afirmou “Ninguém mandou emprestar”. Com base na discussão acerca dos valores concedidos pelos bancos em forma de linha de crédito aos trabalhadores. Empresas como Banco Inter e PicPay já aderiram à modalidade.