Haddad pode taxar apostas digitais para compensar isenção do IR 2023

Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda fez um anúncio nesta quarta-feira (01/03) que sua equipe deseja acumular um valor de R$ 2 bilhões entre R$ 6 bilhões com a taxação de apostas esportivas que são feitas online, isso porque Haddad deseja fazer um projeto para ser enviado como proposta para o Congresso Nacional pela Casa Civil e a Fazenda, que será feito ainda neste mês.

Haddad afirma que se caso esse projeto for aceito vai ser uma oportunidade de conseguir abater toda a perda de valor de arrecadação com o aumento sobre a isenção do Imposto de Renda, que no caso está inserida dentro da proposta da reforma tributária do Executivo.

O ministro afirmou: “Não posso usar um número muito amplo, entre R$ 2 bilhões e R$ 6 bilhões ainda é muita coisa, mas a diferença da estimativa está apontando para isso, vamos gastar mais uma semana fazendo pesquisas. Isso é uma estimativa sobre um setor que nunca foi tributado, preciso de um número melhor.”

Isenção do Imposto de Renda

É válido ressaltar que a isenção do imposto de renda vai começar a valer para quem recebe o valor de R$ 2.604 por mês e atualmente o limite está em R$ 1.903,98, ou seja, com essa mudança mais de 50% das pessoas que fazem a declaração do imposto não precisam mais pagar o Imposto de Renda.

São cerca de 5,6 milhões de contribuintes e são mais de 10,7 milhões de pessoas que já têm a isenção dessa obrigatoriedade fiscal.

O ministro fez questão de afirmar que essa proposta já teve o aval do presidente Lula (PT), lembrando que o ministério da fazenda ainda está em fase de mapeamento dos sites para ter um índice maior de sonegação, por isso ainda não tem tantas informações sobre esse projeto ou as empresas que poderão ser taxadas, no entanto, casinos online já estão à vista.

Apostas onlines

Na entrevista que Haddad deu para Uol, deu a entender que o ministro se referia a jogos eletrônicos, mas a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda afirmou que o ministro estava se referindo em apostas esportivas que são feitas online, como por exemplo resultados de futebol e até mesmo chamadas de sports betting, ou seja, jogos de videogame ou esportes eletrônicos não entra nessa lista.

