Moradores destas cidades vão receber o BPC antecipado em março

Boa notícia! O Benefício de Prestação Continuada é destinado aos idosos com idade superior a 65 anos (que se enquadram nos requisitos estipulados) ou deficientes físicos ou mentais. Mensalmente repassa o valor de 01 salário mínimo aos seus beneficiários e conta com benefícios extras – bem como adicional de 25% para algumas pessoas. Entrementes, neste primeiro semestre de 2023 os repasses serão antecipados em algumas localidades – com isso, milhares de pessoas serão beneficiadas. Veja quem tem direito a antecipação e como vai funcionar.

BPC é antecipado para brasileiros

Os beneficiários do BPC que residem no litoral paulista – isto é, nas áreas atingidas pelas fortes chuvas, terão direito ao adiantamento do benefício a partir do dia 27 de março. Com isso, poderão receber os repasses de maneira adiantada a fim de cobrir reparos ou melhorar a qualidade de vida.

Visto que muitas cidades tiveram construções, casas e imóveis totalmente destruídos. Com isso, milhares de pessoas acabaram indo parar em abrigos, etc. Lembrando que a Previdência Social alerta que os outros beneficiários do INSS também podem solicitarem o adiantamento – exceto os beneficiários temporários.

O prazo para o requerimento é entre o dia 17 e 20 de março. Os beneficiários que podem pedir o adiantamento são apenas os que residem nas seguintes cidades: Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião, Guarujá e Bertioga.

Com isso, o beneficiário irá receber o valor equivalente do benefício. Mas é preciso ter cuidado com o seguinte: o valor será descontado posteriormente dos benefícios seguintes – é uma espécie de empréstimo consignado.

Como vai funcionar a antecipação do BPC?

Bem como o consignado – o adiantamento será descontado mensalmente nos próximos repasses. O beneficiário que desejar receber a antecipação do valor deverá entrar em contato com o banco responsável pelo repasse a fim de formalizar a solicitação.

Desse modo, a opção é bem sucinta e irá beneficiar a todos. Visto que os beneficiários poderão requerer a antecipação dos valores que poderão ser pagos em até 36 parcelas sem qualquer tipo de juros.

Devido as chuvas – O INSS afirma que o dinheiro já está liberado para todos, porém, bloqueado. Então, o beneficiário necessita entrar em contato a fim de que venha ser liberado e assim tenha acesso. É possível contatar o INSS através do telefone 135 a fim de obter mais informações locais.

As regiões que estão com os atendimentos suspensos devido as fortes chuvas e suas consequências terão o prazo estendido para formalizarem o requerimento. No caso do BPC, os repasses são de R$ 1.302 – sendo pagos em 36 parcelas, o valor mensal descontado será de aproximadamente R$ 36.