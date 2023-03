GRANDE NOTÍCIA da Netflix! Redução de até 50% no valor da assinatura?

Boa notícia! A Netflix anunciou redução de até 50% nos valores de seus planos. Lembrando que há quatro tipos de planos diferentes – indo do Básico ao Premium. Suas divergências vão desde a qualidade da imagem a quantidade de telas permitidas. Entrementes, aos assinantes do serviço há uma boa notícia para este ano de 2023 – os valores das telas foram reduzidos em até 50%. Veja os novos valores e como vai funcionar.

Netflix pela metade do preço?

Não é de hoje que estão surgindo fortes concorrentes para o serviço de streaming. Disponível em alguns lugares desde 2007 – a Netflix tem muita história! Bem como a possibilidade de ser acessada através do PS2, etc. Mensalmente há uma enorme variedade de filmes e séries adicionados, com originais que fazem todo sucesso!

Neste ano de 2022 uma das séries mais populares nos últimos meses foi Wandinha – que rapidamente atingiu milhares de visualizações. Desse modo, a empresa anunciou o desconto de 50% em alguns países – totalizando aproximadamente 30 nações que receberão os descontos em suas mensalidades de até 50%.

Podemos citar Croácia, Quênia e Jordânia. Com isso, essas nações receberão os respectivos descontos em sua moeda local. Lembrando que isso se dar em conta das divergências do mercado local – o que obriga a empresa de streaming a reduzir o valor de suas telas.

Portanto, o anúncio foi feito e deve ser implementado ainda neste primeiro semestre do ano de 2023. Com a medida a Netflix espera receber novos adeptos e aumentar sua presença nestes respectivos países. Portanto, somente em alguns países a Netflix irá disponibilizar descontos por até 50% do preço original de mercado.

Concorrentes de peso crescem no mundo

Há algum tempo existia apenas a Netflix no setor – pelo menos, era a referência no ramo. Entrementes, posteriormente surgiram outros serviços de streaming com melhores preços e custo-benefício. O que acaba batendo de frente com a empresa – a obrigando a se reinventar para não ficar para trás.

Serviços como Amazon Prime e Paramout+ possuem os melhores valores. Lembrando que o melhor preço do serviço no Brasil é de R$ 18,99. Entrementes, é válido lembrar que os planos mais básicos do serviço possuem várias limitações – bem como quantidade de telas disponíveis e qualidade da imagem.

Somente no Brasil a Netflix já conquistou quase 20 milhões de assinantes! Pelo que tudo indica não há previsão de redução de preço no país. Uma polêmica surgiu neste último mês acerca da impossibilidade de compartilhar telas, etc.

Espera-se os próximos dias para ver as ações da Netflix a fim de conquistar os brasileiros e manter as suas assinaturas vigentes.