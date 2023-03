25% a mais no benefício! É assim que você pode aumentar sua aposentadoria

Ninguém deseja parar de trabalhar porque não consegue mais devido alguma deficiência, mas infelizmente, por algum problema que ocorreu durante a vida do trabalhador, isso acaba ocorrendo. E para ajudar os contribuintes que durante os anos de trabalho, sofreram algum problema que o impediram de trabalhar, o INSS concede uma aposentadoria por invalidez, mas o que poucos sabem, é que o benefício em questão pode ter um aumento de 25%, entenda o motivo.

Por qual razão a aposentadoria por invalidez pode ter um aumento de 25%?

De acordo com a lei, quando o segurado é aposentado e acaba ficando incapacitado de trabalhar e precisa de um acompanhamento permanente de terceiros para realziar tarefias do dia a dia, ele tem o direito de receber 25% a mais em seu benefício, a fim de custear os gastos com essa pessoa, que pode ser um familiar ou não. Quando trata-se de familiar, o benefício extra é mais do que merecido, uma vez que eles deixam de trabalhar para cuidar da pessoa com deficiência, portanto, é digno que o acompanhante tenha como se sustentar.

Lembrando que para alguém se aposentar por invalidez, a pessoa deve ter alguma incapacidade permanente, seja por doença ou algum acidente. Mas além disso, é preciso que ela cumpra outras requisitos, a saber:

Sua incapacidade deve ser total e para sempre, e deve ser comprovada por uma perícia médica;

Na época do sinistro que tornou a pessoa incapaz, ela deve ter a qualidade de segurado e ter cumprido a carência mínima de 1 ano.

Como funciona o cálculo do valor da aposentadoria por invalidez?

O valor do benefício por invalidez é variável, a depender de quando ocorreu o sinistro. Pois se tiver ocorrido antes da reforma da previdência, no ano de 2019, o cálculo da aposentadoria diz respeito a média simples dos 80% maiores salários que o trabalhador recebeu em sua vida. Mas após a reforma previdenciária, isso mudou.

Ou seja, agora, após a reforma, o benefício da aposentadoria por invalidez é a média de todos os salários, não importa os valores, após a média, o trabalhador receberá 60% do valor em questão. Vamos supor que a média deu R$ 1 mil, o trabalhador receberia nesse caso, apenas R$ 600.

E para solicitar o acréscimo de 25%, é importante que isso seja feito no momento da perícia médica, caso não, deve ocorrer em momento posterior, mas pelo portal Meu INSS. Lembrando que se o benefício for negado, o segurado pode recorrer ao próprio INSS ou entrar na justiça.

