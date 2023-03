Caixa libera mais de R$ 2 MIL para os brasileiros que estiverem neste grupo

O Caixa Tem foi uma plataforma lançada em 2020, com o propósito de realizar os pagamentos do auxílio emergencial, que foi disponibilizado pelos brasileiros durante a pandemia da covid-19. Na época, todos que faziam o perfil poderiam receber um valor em dinheiro para ajudar a amenizar os impactos econômicos. Agora, há como algumas pessoas selecionadas receberem até R$ 2.400 pelo Caixa Tem, entenda como isso é possível e como solicitar esse valor.

Para que serve o Caixa Tem?

No início, no ano de 2020, o Caixa Tem servia apenas para que o valor do auxílio emergencial pudesse ser pago aos brasileiros. Contudo, isso representou bem mais do que somente isso, o Caixa Tem possibilitou que milhares de famílias pela primeira vez, pudessem ter uma conta bancária e o melhor disso: sem custo algum.

Atualmente, o aplicativo em questão é responsável por fazer o pagamento de várias programas sociais, como o Bolsa Família, Vale-gás e muitos outros. Mas há algumas pessoas que podem receber até R$ 2.400, caso se enquadrem em certos critérios estabelecidos. Portanto, o grupo de pessoas selecionadas, podem ter direito de receber o valor citado.

E as pessoas que terão direito de receber o valor citado, são aquelas que estão sendo vítimas da forte estiagem que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, todas que foram afetadas poderão receber o adicional. Ao todo, serão disponibilizados R$ 24 milhões em auxílio para os estados da região sul que estão passando por isso.

Alguns benefícios também serão adiantados

Os beneficiários que moram na região sul e estão passando pelas dificuldades citadas, terão o benefício do Bolsa Família adiantado, para o dia 20 de março. Vale lembrar que o cronograma das demais partes do Brasil, em regra, seguem iguais. Exceto, as regiões do litoral norte de São Paulo e também o povo Yanomamis.

No caso, os beneficiários que moram na região que foram afetadas pelas chuvas de São Paulo, também irão ter os benefícios adiantados. Além do Bolsa Família, outros benefícios assistenciais também serão adiantados. Além disso, o governo local irá disponibilizar algumas linhas de crédito para ajudar a população local.

Ao todo, serão disponibilizadas três linhas de crédito para a região. Uma é para a própria prefeitura local, outras linhas de crédito irão ajudar os trabalhadores, tanto os formais quanto os informais. Os valores serão disponibilizados em sua maioria, sem juros e quando houver a incidência de juros, eles serão baixos. Uma vez que o propósito é alavancar novamente a economia local.

